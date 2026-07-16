Digno de um conto de fadas. Ao lado de Dylan Fonte, Inês Gama vive momento especial: «Vocês ainda não tinham visto»

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A festa de aniversário de Inês Gama continua a dar que falar. Depois de surpreender os seguidores com uma celebração inspirada na série "Bridgerton", a influenciadora digital voltou a partilhar mais um momento especial da noite.

Desta vez, Inês publicou um vídeo onde surge a dançar com o namorado, Dylan Fonte, num cenário digno de um verdadeiro conto de fadas. Entre a decoração elegante, o fumo rasteiro e a atmosfera romântica, o casal protagonizou uma dança que rapidamente conquistou os fãs.

Na legenda da publicação, Inês Gama brincou com a prestação de ambos na pista de dança. «Vocês ainda não tinham visto os nossos dotes de bailarinos 🤭 mas foi digno de um conto de fadas 🥹», escreveu.

A temática da festa, inspirada no universo da famosa série da Netflix, contou com vários pormenores que não passaram despercebidos, desde os figurinos até ao ambiente cuidadosamente preparado para recriar o glamour da época.

Nos comentários, os seguidores encheram o casal de elogios, destacando a cumplicidade entre os dois e a beleza do momento.

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Temas: Secret Story Dylan Fonte Ines Gama Dois às 10
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