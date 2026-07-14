Dylan Fonte e Inês Gama encantam os fãs com momento a três: «É a coisa mais fofa que vão ver hoje»

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Dylan Fonte e Inês Gama continuam a conquistar os seguidores com os momentos divertidos que partilham nas redes sociais. Desta vez, foi o mais recente membro da família quem acabou por roubar todas as atenções.

Nos últimos dias, o casal tem mostrado várias imagens do pequeno cão que adotou. Mas foi uma publicação de Inês Gama que acabou por arrancar gargalhadas aos seguidores.

A ex-concorrente do Secret Story partilhou um meme onde compara o tamanho do noivo com o do patudo. Na imagem, escreveu «O meu noivo», apontando para Dylan Fonte, e «O cão que ele passeia», referindo-se ao pequeno companheiro de quatro patas, acompanhando tudo com um emoji a rir.

A brincadeira não passou despercebida ao ex-concorrente da TVI, que fez questão de reagir na caixa de comentários. «É a coisa mais fofa que vão ver hoje», escreveu Dylan Fonte.

A publicação rapidamente reuniu dezenas de reações e comentários de seguidores, que se mostraram rendidos ao sentido de humor do casal e, claro, ao pequeno cão, que continua a conquistar cada vez mais fãs