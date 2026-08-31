Inês Gama e Dylan Fonte escolheram um paraíso grego para as férias. Há uma “versão portuguesa” mais económica

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Dylan Fonte e Inês Gama rumaram até Santorini, na Grécia, para uns dias de férias na companhia de amigos e já partilharam alguns registos da viagem com os fãs.

Através das redes sociais, Dylan Fonte e Inês Gama mostraram alguns momentos destes dias de descanso, deixando os seguidores a par da viagem e dos cenários que têm encontrado na ilha grega. A escapadinha já terminou, as fotos partilhadas por ambos não: "Já em portugal mas ainda com as férias no pensamento", escreveu Inês.





A ilha grega é um dos destinos mais procurados por quem sonha com dias de praia, águas azuis e cenários dignos de postal. Mas, para quem ficou por Portugal e continua com vontade de prolongar o espírito das férias, existe uma alternativa bem mais perto.

Falamos de Burgau, no concelho de Vila do Bispo, no Algarve, uma antiga aldeia piscatória que tem sido comparada a Santorini pela combinação entre o mar, as casas brancas e os apontamentos azuis. A localidade é mesmo conhecida como a “Santorini portuguesa”.

A Praia de Burgau surge numa baía abrigada por falésias e mantém ainda a ligação à tradição piscatória da aldeia. O areal tem cerca de 350 metros e, segundo a autarquia, caracteriza-se pelas águas geralmente calmas e pela areia branca.

O cenário é, por isso, uma alternativa para quem procura aquele ambiente mediterrânico sem sair do país. A comparação com Santorini não é recente e tem sido recuperada em várias publicações sobre o destino, precisamente pelas fachadas brancas, portadas azuis e localização junto ao mar.

Burgau fica a cerca de 15 quilómetros de Lagos e integra a zona da Costa Vicentina, marcada por paisagens costeiras e áreas naturais protegidas.

Assim, se as fotografias de Dylan Fonte e Inês Gama em Santorini despertaram aquela vontade de fazer uma escapadinha, talvez não seja preciso procurar um voo para a Grécia. A “Santorini portuguesa” fica no Algarve.