Inês Gama está noiva de Dylan Fonte, mas revela dilema: «Como vamos começar a organizar o casamento se ainda não superámos?»

Um dos cafés mais consumidos em Portugal está a gerar polémica: "Devia ser proibido"

Inês Gama voltou a partilhar novos registos do aniversário e mostrou que as celebrações ainda estão bem presentes.

Entre fotografias e memórias da festa, a influenciadora deixou também uma referência especial ao futuro casamento. Com sentido de humor, Inês Gama confessou: «Como vamos começar a organizar o casamento se ainda não superámos o aniversário?»

A frase surge na sequência das celebrações, mostrando que, apesar de já estar a pensar no próximo grande momento, a influenciadora ainda está a desfrutar das memórias de uma festa que parece ter sido muito especial.

Agora, entre o aniversário e os preparativos para o casamento, Inês Gama tem mais uma celebração importante para organizar.