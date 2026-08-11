Inês Gama está noiva de Dylan Fonte, mas revela dilema: «Como vamos começar a organizar o casamento se ainda não superámos?»

Inês Gama voltou a partilhar novos registos do aniversário e mostrou que as celebrações ainda estão bem presentes.
Entre fotografias e memórias da festa, a influenciadora deixou também uma referência especial ao futuro casamento. Com sentido de humor, Inês Gama confessou: «Como vamos começar a organizar o casamento se ainda não superámos o aniversário?»
A frase surge na sequência das celebrações, mostrando que, apesar de já estar a pensar no próximo grande momento, a influenciadora ainda está a desfrutar das memórias de uma festa que parece ter sido muito especial.
Agora, entre o aniversário e os preparativos para o casamento, Inês Gama tem mais uma celebração importante para organizar.