Menos sete quilos. Dylan mostra antes e depois e impressiona Inês: «Meu amorzão»

Este strogonoff à moda de um Chef esconde um truque saudável e promete ser o novo favorito lá de casa

Dylan Fonte está focado em manter o corpo em forma e os resultados já começam a ser visíveis.

O ex-concorrente da nona edição de “Secret Story” tem partilhado com os seguidores a sua evolução física ao longo de um desafio de 60 dias, que está prestes a terminar. “Dia 44 — estamos a 16 dias do final do nosso desafio de 60 dias. Começo a ficar feliz com os resultados obtidos. Nestes últimos 15 dias, vou focar-me no cardio, que é o que tem faltado”, escreveu nas redes sociais.

Até ao momento, Dylan já perdeu sete quilos, mas não esconde que quer ir mais longe: “O objetivo é perder dez. Vamos ver se conseguimos.”

Determinado, o namorado de Inês Gama — por quem se apaixonou durante o reality show da TVI — promete ainda partilhar tudo com mais detalhe no final do desafio: “No final dos 60 dias, irei fazer um vídeo a explicar todo o processo.”

Entre disciplina, foco e mudanças de hábitos, Dylan Fonte mostra-se cada vez mais motivado — e pronto para atingir a meta final.