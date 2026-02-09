O que acontece em Vegas não fica por lá. Eis as imagens da viagem tão aguardada de Dylan e Inês

  • Dois às 10
  • Há 1h e 32min

Dylan Fonte e Inês Gama já chegaram a Las Vegas para viver a viagem de sonho conquistada no Secret Story 9 e começaram a partilhar as primeiras imagens desta experiência tão aguardada.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Dylan Fonte e Inês Gama já chegaram a Las Vegas e não escondem a felicidade. O casal, que se conheceu no Secret Story 9, está a usufruir de uma viagem de sonho aos Estados Unidos, oferecida ao ex-concorrente durante uma dinâmica do reality show da TVI.

Depois de um pequeno percalço na viagem — um “problema técnico” no avião, conforme noticiámos — Dylan e Inês acabaram por chegar ao destino e começaram de imediato a partilhar os primeiros momentos nas redes sociais. As imagens foram divulgadas no sábado, dia 7 de fevereiro, e rapidamente despertaram a atenção dos fãs.

Numa publicação conjunta, o casal mostrou-se rendido ao ritmo intenso da cidade que nunca dorme. “Numa manhã já visitámos 5 cidades diferentes, tudo isto só é possível, claro, em Las Vegas”, escreveram na legenda, refletindo o entusiasmo com que estão a viver esta experiência.

A viagem tem um significado especial, já que foi conquistada por Dylan Fonte ainda dentro da casa mais vigiada do país. O prémio foi ganho numa prova durante uma gala e acabou por marcar um momento decisivo quando, em pleno direto, Dylan convidou Inês Gama para o acompanhar. Na altura, os dois ainda não mantinham uma relação e Inês tinha um namoro fora da casa, que viria a terminar dias depois, também em direto.

Agora, longe das câmaras do reality show e da pressão do jogo, Dylan e Inês mostram-se cúmplices, apaixonados e em plena sintonia.

Temas: Secret Story Dylan Fonte Inês Gama Dois às 10

RELACIONADOS

«Secret Story»: depois de Liliana, agora foi Inês a surpreender com uma mudança de visual

Vera não perdoa declarações de Inês e traz a público tudo o que ficou escondido

Inês descobre o que Dylan fez fora do «Secret Story» e até Liliana reage de 'boca aberta'

Fora do Estúdio

Como cresceu. José Fidalgo mostra-se com o filho mais velho: «Está lindo e cada vez mais parecido com o pai»

Há 2h e 41min

A jantar com celebridades da TVI, quem diria que esta famosa portuguesa celebra 87 anos esta semana?

Há 3h e 16min

Após período de ausência, antiga apresentadora da TVI faz partilha que está a derreter o coração de todos

Hoje às 11:11

Filho de Diogo Infante e Rui Calapez deu passo que está a dar que falar. E Catarina Furtado não ficou indiferente

Hoje às 09:51

Ex-concorrentes do «Big Brother» mostram bebé pela primeira vez e há um pormenor que salta à vista de todos

6 fev, 18:29

Atriz da TVI vive susto com a filha que deu entrada no hospital: «Foi uma questão de horas»

6 fev, 18:09

"Querido, Mudei a Casa" vai partir para zonas afetadas pelo mau tempo. E está a pedir estes materiais

6 fev, 09:55
MAIS

Mais Vistos

Durante entrevista, Cláudio Ramos levanta-se para abraçar Andrea Soares

Hoje às 11:30

Cristina Ferreira reage aos resultados eleitorais e menciona Cláudio Ramos: “Dos únicos sítios onde André Ventura ganhou foi no concelho deste rapaz”

Hoje às 10:15

Andrea Soares surpreende com revelação depois de sair da "1.ª Companhia"

Hoje às 11:53

Liliana Almeida faz revelação sobre a vida amorosa de Andrea Soares e acrescenta: “Todos os que estão lá dentro são ex-namorados de amigas nossas”

6 fev, 10:30

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fotos

Reduza a humidade em casa sem produtos caros. Só precisa destas plantas

Há 16 min

O erro que todos cometem com os talheres na máquina de lavar (e como evitar)

Há 1h e 16min

O que acontece em Vegas não fica por lá. Eis as imagens da viagem tão aguardada de Dylan e Inês

Há 1h e 32min

Conservantes que consome todos os dias podem estar ligados ao cancro e à diabetes tipo 2

Há 2h e 16min