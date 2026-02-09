O que acontece em Vegas não fica por lá. Eis as imagens da viagem tão aguardada de Dylan e Inês

Dylan Fonte e Inês Gama já chegaram a Las Vegas para viver a viagem de sonho conquistada no Secret Story 9 e começaram a partilhar as primeiras imagens desta experiência tão aguardada.

Dylan Fonte e Inês Gama já chegaram a Las Vegas e não escondem a felicidade. O casal, que se conheceu no Secret Story 9, está a usufruir de uma viagem de sonho aos Estados Unidos, oferecida ao ex-concorrente durante uma dinâmica do reality show da TVI.

Depois de um pequeno percalço na viagem — um “problema técnico” no avião, conforme noticiámos — Dylan e Inês acabaram por chegar ao destino e começaram de imediato a partilhar os primeiros momentos nas redes sociais. As imagens foram divulgadas no sábado, dia 7 de fevereiro, e rapidamente despertaram a atenção dos fãs.

Numa publicação conjunta, o casal mostrou-se rendido ao ritmo intenso da cidade que nunca dorme. “Numa manhã já visitámos 5 cidades diferentes, tudo isto só é possível, claro, em Las Vegas”, escreveram na legenda, refletindo o entusiasmo com que estão a viver esta experiência.

A viagem tem um significado especial, já que foi conquistada por Dylan Fonte ainda dentro da casa mais vigiada do país. O prémio foi ganho numa prova durante uma gala e acabou por marcar um momento decisivo quando, em pleno direto, Dylan convidou Inês Gama para o acompanhar. Na altura, os dois ainda não mantinham uma relação e Inês tinha um namoro fora da casa, que viria a terminar dias depois, também em direto.

Agora, longe das câmaras do reality show e da pressão do jogo, Dylan e Inês mostram-se cúmplices, apaixonados e em plena sintonia.