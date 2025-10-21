A pergunta sobre Dylan que Vera demorou a responder. E o que disse está a surpreender muitos

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

Após a expulsão da “Casa dos Segredos” devido à agressão a Dylan, Vera esteve no “Dois às 10” para falar sobre o incidente e deixou uma resposta hesitante sobre o ex-colega.

Depois da expulsão na sequência da polémica agressão a Dylan, Vera esteve no “Dois às 10” e falou abertamente com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre o que aconteceu dentro da casa e sobre a sua relação com o colega.

Durante a conversa, Cláudio Ramos quis saber se, caso tivesse oportunidade, Vera pediria desculpa a Dylan.“Se o Dylan estivesse aqui, tu pedias-lhe desculpa?”, questionou o apresentador.

A resposta de Vera foi direta, mas acompanhada de alguma hesitação: “Sim.” Cristina Ferreira reparou na pausa antes da resposta e confrontou-a: “Mas demoraste a responder...”

Vera explicou o motivo da sua reserva: “Porque ele a mim já me pediu desculpas, e eu senti que eventualmente tinham sido sinceras e que ele tivesse aprendido com esse erro, com essa falha dele, mas não foi.”

A ex-concorrente reconheceu a gravidade da sua atitude, mas voltou a sublinhar que se sentiu provocada pelo comportamento de Dylan, recordando que o nome das suas filhas foi mencionado durante a discussão.