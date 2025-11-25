Dylan e Bruno vão desistir? Cristina Ferreira revela: «Eles fizeram as malas e...»

O dia de hoje será marcado pelo tema do momento: a desistência, ou não, de Dylan e Bruno, concorrentes do «Secret Story» que foram sancionados pela voz.

Os ânimos voltaram a aquecer no universo do Secret Story. Depois de Dylan e Bruno terem ameaçado desistir do jogo, na sequência de uma sanção aplicada no especial desta segunda-feira, Cristina Ferreira analisou o momento no Dois às 10 e deixou claro que o futuro dos concorrentes ainda está em aberto.

A apresentadora começou por sublinhar que os avisos feitos ao longo das últimas semanas não têm sido interiorizados pelos concorrentes:

«Nós fomos dizendo várias vezes e eles não conseguem assimilar que o que lhes estamos a dar é dicas de como agir ali dentro e ontem, mais uma vez, isso notou-se», afirmou.

Sobre a possibilidade de Dylan e Bruno abandonarem o programa, Cristina Ferreira revelou que nada está decidido:

«Ainda não é garantido que eles não saiam, porque não se sabe. Eles fizeram as malas e só hoje se vai saber se eles saem ou não.»

A apresentadora comentou ainda a firmeza mostrada durante o especial de domingo: «Eu atribuí a palavra desilusão, porque eu acho que eles são mais do que tudo aquilo. Eles todos têm que ter uma explicação para aquilo (…) Às vezes temos de relevar algumas situações e, quando é preciso pôr travão, temos de pôr travão, que foi o caso de ontem.»

A decisão sobre a permanência de Dylan e Bruno na casa será conhecida ao longo do dia — e promete marcar os próximos capítulos desta edição explosiva do Secret Story.