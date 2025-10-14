«Ele sabia o meu segredo»: Lídia revela toda a verdade sobre a relação com Dylan fora do «Secret Story»

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:24

Depois de ser expulsa da Casa dos Segredos, Lídia revelou que já conhecia Dylan antes de entrarem no reality show da TVI. A terapeuta espiritual explicou no Dois às 10 que o concorrente “sabia do seu segredo” e contou como se cruzaram pela primeira vez.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Depois de ser expulsa da Casa dos Segredos, Lídia esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa Dois às 10, onde revelou novos detalhes sobre a sua ligação a Dylan — o concorrente que, afinal, já conhecia antes de entrar no reality show.

“Sabia do meu segredo”, confessou a terapeuta espiritual, recordando que o suíço já tinha conhecimento do seu interesse pelo ocultismo. Recorde-se que o segredo de Lídia era ter descoberto a amante do pai através das cartas de tarot. “Não era óbvio para a casa, mas era óbvio para ele. Ele só juntou um mais um”, explicou.

Durante a entrevista, Lídia contou ainda como conheceu Dylan: “A mãe dele faz diretos no Facebook, eu faço diretos no Facebook e nós conhecemo-nos a partir daí. Comecei a frequentar a casa da mãe dele, falamos muito, temos uma boa conexão. Como eu frequentava a casa dela, ele também estava presente. Na altura, vivia com ela e tudo mais”, revelou.

Apesar da relação próxima, nenhum dos dois sabia que o outro participaria no programa. “Nunca, nunca. Quando o vejo a entrar por aquela porta, só penso: ‘Bem, digo o meu nome ou vais dizer que me conheces?’”, contou entre risos. “Quando ele me diz ‘Prazer, Dylan’, eu digo ‘Prazer, Lídia’.”

A ex-concorrente admitiu ainda que tinha uma afinidade especial com o gestor e que, caso tivesse de confiar o seu segredo a alguém dentro da casa, seria a ele: “Eu acho que, de todos, se fosse para entregar alguém o dinheiro que eu tinha na conta, então que fosse ele.”

Temas: Secret Story Dylan Lidia Cristina Ferreira Dois às 10

A Não Perder

Comer bem é o segredo da juventude. Eis os 10 alimentos que travam o envelhecimento da pele

Hoje às 16:06

Os oito erros que arruínam a sua manicure logo após sair do salão

Hoje às 15:39

Menina estava a passear o cão no Barreiro quando encontrou um jovem morto no chão: «Começou a gritar por ajuda»

Hoje às 15:18

Faça o pão duro parecer acabado de cozer

Hoje às 14:00

Sofia Aparício perdeu trabalho por seguir na flotilha humanitária: «Não me arrependo»

Hoje às 12:37

A camisa clássica da Levi’s com 60% de desconto que está a esgotar rapidamente

Hoje às 12:05

Até agora, andámos a colocar mal o saco no caixote do lixo

Hoje às 09:00
MAIS

Mais Vistos

Ator da TVI recorda a morte do avô: «O teu avô morreu para salvar o teu irmão»

10 out, 11:35

César Matoso recorda o segredo com que entrou na «Casa dos Segredos 7»:«Já ninguém se lembra... Depois vai ver tudo à net…»

12 jul 2024, 10:45

Bruno Savate sobre o nascimento da filha: «Foi uma sensação de alegria e depois de responsabilidade»

21 jun 2024, 11:23

Em lágrimas, Bruno fala sobre a demência da mulher aos 45 anos: «Todos os dias a vida me rouba um bocado dela»

6 out, 12:21

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fora do Estúdio

Sem camisola, Zé partilha nova foto e deixa redes sociais ao rubro: «É tão bonito»

Hoje às 08:49

As ausências mais notadas da festa surpresa que Catarina Miranda preparou a Afonso Leitão

Ontem às 16:23

Depois da festa surpresa a Afonso Leitão, Catarina Miranda expõe Rita Almeida e Marcelo Palma

Ontem às 15:25

«Não imaginam a diferença»: Este foi o acontecimento que mudou o dia de Cristina Ferreira

Ontem às 14:42

Fotos

Comer bem é o segredo da juventude. Eis os 10 alimentos que travam o envelhecimento da pele

Hoje às 16:06

Os oito erros que arruínam a sua manicure logo após sair do salão

Hoje às 15:39

Menina estava a passear o cão no Barreiro quando encontrou um jovem morto no chão: «Começou a gritar por ajuda»

Hoje às 15:18

«Ele sabia o meu segredo»: Lídia revela toda a verdade sobre a relação com Dylan fora do «Secret Story»

Hoje às 14:24