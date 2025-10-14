«Ele sabia o meu segredo»: Lídia revela toda a verdade sobre a relação com Dylan fora do «Secret Story»

Depois de ser expulsa da Casa dos Segredos, Lídia revelou que já conhecia Dylan antes de entrarem no reality show da TVI. A terapeuta espiritual explicou no Dois às 10 que o concorrente “sabia do seu segredo” e contou como se cruzaram pela primeira vez.

Depois de ser expulsa da Casa dos Segredos, Lídia esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa Dois às 10, onde revelou novos detalhes sobre a sua ligação a Dylan — o concorrente que, afinal, já conhecia antes de entrar no reality show.

“Sabia do meu segredo”, confessou a terapeuta espiritual, recordando que o suíço já tinha conhecimento do seu interesse pelo ocultismo. Recorde-se que o segredo de Lídia era ter descoberto a amante do pai através das cartas de tarot. “Não era óbvio para a casa, mas era óbvio para ele. Ele só juntou um mais um”, explicou.

Durante a entrevista, Lídia contou ainda como conheceu Dylan: “A mãe dele faz diretos no Facebook, eu faço diretos no Facebook e nós conhecemo-nos a partir daí. Comecei a frequentar a casa da mãe dele, falamos muito, temos uma boa conexão. Como eu frequentava a casa dela, ele também estava presente. Na altura, vivia com ela e tudo mais”, revelou.

Apesar da relação próxima, nenhum dos dois sabia que o outro participaria no programa. “Nunca, nunca. Quando o vejo a entrar por aquela porta, só penso: ‘Bem, digo o meu nome ou vais dizer que me conheces?’”, contou entre risos. “Quando ele me diz ‘Prazer, Dylan’, eu digo ‘Prazer, Lídia’.”

A ex-concorrente admitiu ainda que tinha uma afinidade especial com o gestor e que, caso tivesse de confiar o seu segredo a alguém dentro da casa, seria a ele: “Eu acho que, de todos, se fosse para entregar alguém o dinheiro que eu tinha na conta, então que fosse ele.”