Inês descobre o que Dylan fez fora do «Secret Story» e até Liliana reage de 'boca aberta'

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:13

Foi durante o especial de Natal do Secret Story que Inês teve uma surpresa inesperada. Dylan surgiu num vídeo da família e revelou um gesto romântico que deixou a concorrente em choque.

O romance entre Dylan Fonte e Inês Gama continua a dar que falar — mesmo depois do fim da Casa dos Segredos 9. Foi durante o especial de Natal do Secret Story que Inês teve uma surpresa inesperada, ao descobrir um gesto romântico do ex-concorrente que não passou despercebido aos fãs.

Num vídeo enviado pela família, Dylan surgiu a falar diretamente para Inês e acabou por revelar o “presente extra”. «Tinha dito que te ia dar aí um presente, mas antecipei um bocadinho. Mas tens aqui um presente extra, a nossa tatuagem», disse, deixando a concorrente visivelmente surpreendida.

A reação de Inês foi imediata e espontânea. Entre risos, não escondeu o choque com a atitude de Dylan: «Ele é doido! Ele disse-me na casa que queria fazer uma igual e já fez», comentou

Desde que saiu da nona edição do Secret Story – Casa dos Segredos, Dylan Fonte tem estado a adaptar-se à vida fora da casa mais vigiada do país, mas há algo — ou melhor, alguém — que continua sempre presente: Inês Gama, por quem se apaixonou durante o programa da TVI.

