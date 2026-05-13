Prestes a realizar um sonho, Inês Gama recebe apoio de Dylan: «Já faltou mais, princesa»

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:30
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Inês Gama está a viver uma fase especialmente feliz a nível profissional.

A finalista de “Secret Story – Casa dos Segredos” revelou que está a preparar a inauguração de um espaço de estética em Viana do Castelo. A novidade foi partilhada através das redes sociais, onde a jovem mostrou as primeiras imagens do estúdio, ainda vazio, mas já carregado de significado. “Hoje ainda está vazio… Sem móveis. Sem clientes. Sem movimento. Mas já consigo imaginar tudo. As conversas. Os risos. As clientes felizes. Os sonhos a ganharem forma”, começou por escrever.

Visivelmente emocionada com esta nova etapa, Inês destacou ainda a importância pessoal do projeto: “Este espaço é muito mais do que um estúdio. Vai ser casa. Bem-vindos ao início de tudo”, acrescentou.

Na caixa de comentários, Dylan Fonte fez questão de mostrar apoio à noiva nesta nova aventura profissional. “Já faltou mais, princesa”, escreveu o ex-concorrente.

Temas: Secret Story Dylan Ines Reality Show Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Menos sete quilos. Dylan mostra antes e depois e impressiona Inês: «Meu amorzão»

Fora do Estúdio

Depois da separação, Eva mostra-se com o que ainda a unia a Diogo e que gerou discussão no Secret Story

Hoje às 11:48

De regresso a Portugal, Eva mostra-se feliz com reencontro: «Finalmente com o meu bombom»

Hoje às 10:51

De regresso a Portugal, Eva fica incrédula com descoberta: «O que é isto?»

Hoje às 10:09

Depois da provocação de Zé, Diogo lança desafio ao ex-noivo de Liliana: «Já que és tão sabichão»

Hoje às 09:25

Após Secret Story polémico, Diogo toma decisão radical: «Disse que me queria desafiar»

Ontem às 13:54

Após fase difícil, Rosa Bela e Carlos Areia aumentam família: «Gosto de acreditar que foi o Óscar a mandar-nos este bebé»

Ontem às 11:05

Vítima de aproveitamento, Manuel Luís Goucha faz apelo urgente: «Não se deixe enganar»

Ontem às 09:32
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos entregam milhares de euros a telespectador e o momento está viral

Ontem às 13:57

O padre de 31 anos que está a fazer furor nas redes sociais

Ontem às 10:54

Cristina Ferreira mostra desagrado com comportamento no estúdio da gala do Secret Story: «Não achei bonito»

11 mai, 10:09

Diana Dora, ex-concorrente do “Secret Story”, apresenta o noivo

Ontem às 10:06

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Nunca mais erre no arroz: faça assim e fica sempre soltinho

Hoje às 13:00

Só precisa de 4 ingredientes para fazer este pudim

Hoje às 10:00

Especialistas garantem: vinagre é o segredo para arroz perfeito — saiba como

30 abr, 16:00

Não é preciso ser chef para fazer uma omelete francesa. Aprenda em casa

29 abr, 15:00

Fotos

Há uma praia na Europa com água a 30 graus que está a deixar as Caraíbas para trás

Há 2h e 7min

Da sala ao quarto: estas são as 12 plantas perfeitas para ter em casa

Há 3h e 5min

Parece saído do estrangeiro, mas este parque temático em Portugal está a rivalizar com a Disneyland

Há 3h e 7min

Antes do programa terminar, Cláudio Ramos passa por susto em direto

Há 3h e 29min