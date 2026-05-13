Prestes a realizar um sonho, Inês Gama recebe apoio de Dylan: «Já faltou mais, princesa»

Inês Gama está a viver uma fase especialmente feliz a nível profissional.

A finalista de “Secret Story – Casa dos Segredos” revelou que está a preparar a inauguração de um espaço de estética em Viana do Castelo. A novidade foi partilhada através das redes sociais, onde a jovem mostrou as primeiras imagens do estúdio, ainda vazio, mas já carregado de significado. “Hoje ainda está vazio… Sem móveis. Sem clientes. Sem movimento. Mas já consigo imaginar tudo. As conversas. Os risos. As clientes felizes. Os sonhos a ganharem forma”, começou por escrever.

Visivelmente emocionada com esta nova etapa, Inês destacou ainda a importância pessoal do projeto: “Este espaço é muito mais do que um estúdio. Vai ser casa. Bem-vindos ao início de tudo”, acrescentou.

Na caixa de comentários, Dylan Fonte fez questão de mostrar apoio à noiva nesta nova aventura profissional. “Já faltou mais, princesa”, escreveu o ex-concorrente.