Diogo Afonso entrou no Secret Story depois de a família ganhar o Euromilhões: «Foi uma coisa muito boa, mas...»

O nome de Diogo Afonso não é estranho aos fãs do Secret Story. Depois de ter participado na oitava edição, o jovem madeirense está de regresso ao universo dos reality shows — e com ele volta também uma das histórias mais comentadas de sempre.

Na altura, Diogo guardava um segredo que rapidamente captou a atenção do público: a sua família tinha ganhado o Euromilhões. Uma revelação que gerou curiosidade, polémica e muitas perguntas — algumas das quais só foram esclarecidas mais tarde, numa entrevista ao programa Goucha.

A sua história de vida ganhou uma dimensão ainda mais mediática quando revelou os contornos do prémio milionário. Antes disso, recorda uma infância feliz na Madeira, marcada por uma família unida e uma ligação forte aos avós. No entanto, tudo mudou em 2010, quando um temporal devastador fez o avô perder praticamente tudo.

Meses depois, surgiu uma reviravolta digna de filme: o mesmo avô acabou por ganhar o Euromilhões, numa sociedade com mais 19 pessoas. Um golpe de sorte que permitiu reconstruir o que tinha sido perdido e mudar o rumo da família.

Ainda assim, nem tudo foi linear. Em entrevista, os pais de Diogo revelaram que parte desse dinheiro foi investido no Banif — banco que viria a colapsar em 2015, numa crise que marcou o setor financeiro português. “Foi uma coisa muito boa, mas nós investimos no Banif”, admitiram, deixando perceber que a história teve também momentos menos felizes.

Dentro da casa, Diogo acabou por ter uma passagem curta, sendo expulso com apenas 3% dos votos. Agora, com o regresso ao reality, traz consigo não só a experiência do jogo, mas também uma história de vida que continua a despertar interesse. Entre segredos, reviravoltas e novos desafios, a pergunta impõe-se: será desta que Diogo vai mais longe?