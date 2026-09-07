Ao lado do namorado, Eva Pais faz anúncio e leva fãs à loucura: «Sejam felizes»

Uma semana após o casamento, Inês viveu a maior dor: «Voltei da lua de mel com essa notícia»

Eva Pais e o namorado, o DJ Gamïx, surpreenderam este domingo, 6 de setembro, ao revelar um novo projeto conjunto. Depois de terem lançado um vídeo enigmático nas redes sociais, o casal decidiu agora desvendar a novidade.

No vídeo, a vencedora do ‘Secret Story 10’, da TVI, é questionada: «Eva, ouvi dizer que querias ser DJ, não era?». Eva Pais confirma: «É verdade».

É então que a jovem revela a grande novidade: «Criámos um projeto juntos». A novidade passa pela música e junta Eva Pais e Gamïx numa nova dupla. «Gamix + Eva Pais. A nova dupla», pode ler-se na legenda da publicação.

Assim, depois da experiência no ‘Secret Story 10’, Eva Pais prepara-se agora para abraçar um novo desafio ao lado do namorado e dar os primeiros passos como DJ.

Nos comentários, os fãs não pouparam os elogios e surpresa: «Boa sorte aos dois. Sejam felizes», «Que casalão» ou «Sempre aqui a apoiar».