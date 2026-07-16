Ao lado do namorado, Eva Pais não esquece Tiago Blela e deixa garantia

  • Dois às 10
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Durante a primeira entrevista ao lado do namorado, DJ Gamïx, Eva Pais aproveitou também para esclarecer uma das dúvidas que mais acompanhou os fãs desde a sua participação no "Secret Story 10".

No reality show da TVI, a vencedora criou uma forte amizade com Tiago Blela, ao longo das semanas, muitos espectadores acreditaram que entre os dois pudesse nascer uma relação amorosa.

No "Dois às 10", Cristina Ferreira recordou esse assunto. «Tu sempre disseste que não sentias nada pelo Tiago. E as pessoas às vezes não compreendem isso», começou por dizer a apresentadora.

Eva Pais voltou a reforçar que nunca existiram sentimentos românticos. «Não era porque as pessoas nos queriam ver juntos e numa relação que isso iria acontecer. Até porque eu sempre fui muito sincera que não imaginava assim um amor tão assim», explicou.

Apesar das expetativas do público, a amizade entre os dois manteve-se e Tiago chegou, inclusivamente, a reagir nas redes sociais quando Eva assumiu o namoro com DJ Gamïx.

A vencedora do "Secret Story 10" garantiu que a felicidade de ambos continua a ser o mais importante. «Eu sei que ele só deseja que eu seja feliz e eu também só desejo que ele seja feliz», afirmou.

Desta forma, Eva Pais voltou a colocar um ponto final nos rumores que, durante meses, alimentaram a esperança dos fãs de ver nascer um romance com o antigo colega de programa.

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Temas: Secret Story Eva Pais Tiago Bleba Dois às 10 DJ Gamix
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