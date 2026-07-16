Eva Pais faz revelação sobre a relação e aproveita entrevista para deixar "aviso" ao novo namorado

Eva Pais e DJ Gamïx deram a primeira entrevista enquanto casal no programa "Dois às 10", da TVI, e, entre momentos de cumplicidade e boa disposição, acabaram por falar sobre casamento.

Durante a conversa, Cláudio Ramos quis saber alguns pormenores da relação, nomeadamente como se tratam no dia a dia. «Amor», respondeu Eva, sem hesitar.

A conversa evoluiu depois para a forma como oficializaram o namoro. O casal explicou que existiu um pedido, mas que tudo aconteceu de forma muito discreta e sem grandes formalidades. «Foi uma questão que a gente discutiu. Acho que joelho no chão é mais casamento», explicou Tiago Gameiro.

A resposta arrancou de imediato uma reação divertida de Eva Pais, que aproveitou para deixar um aviso ao namorado. «Quando for um anel eu quero um joelho no chão», afirmou, entre risos.

O momento fez sorrir Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, que acompanharam a conversa descontraída do casal.

Recorde-se que Eva Pais e DJ Gamïx assumiram recentemente a relação e estiveram no matutino da TVI para falar, pela primeira vez, sobre a forma como tudo começou. Apesar de ainda não existirem planos para subir ao altar, a vencedora do "Secret Story 10" deixou claro que, quando esse dia chegar, espera um pedido de casamento digno da ocasião.