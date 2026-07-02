Já superou Diogo. Eva Pais é apanhada com o novo namorado: «Beijos na boca e mãos dadas»

  • Dois às 10

Eva Pais já não esconde que está novamente apaixonada. A vencedora do Secret Story 10 vive uma nova fase na vida amorosa e assumiu a relação da forma mais pública possível.

Tudo aconteceu na madrugada desta quarta para quinta-feira, 2 de julho, durante as festas do Montijo, nos arredores de Lisboa. Enquanto decorria a atuação do DJ Gamïx, artista com quem Eva Pais já tinha subido ao palco no Rock in Rio Lisboa e que é apontado como o seu novo namorado, a ex-concorrente da TVI surpreendeu ao trocar vários beijos apaixonados com o músico perante centenas de pessoas.

O momento acabou por confirmar aquilo que já vinha a ser especulado nos últimos dias desde o Rock in Rio: Eva Pais está novamente apaixonada.

O assunto foi comentado na emissão desta quinta-feira do "Dois às 10", onde os comentadores reagiram à nova relação da ex-vencedora do reality show. Em estúdio, desejaram felicidades a Eva Pais nesta nova fase da vida, depois do fim do namoro com Diogo Alexandre, relação que nasceu durante a participação de ambos na "Casa dos Segredos 10".

Veja o momento aqui:

Ao que tudo indica, Eva Pais está a viver um novo capítulo amoroso e já não faz questão de esconder a felicidade.

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