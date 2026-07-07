Nova fase. Ao lado de pessoa especial, Eva Pais anuncia grande novidade

  • Dois às 10
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Depois de se dar a conhecer ao público através do "Secret Story 10", Eva Pais prepara-se para abraçar um novo desafio profissional.

A vencedora do "Secret Story 10" revelou, através das redes sociais, que está prestes a lançar uma loja online em parceria com a irmã, Maryn Pais, que foi um dos seus maiores apoios durante a participação no reality show da TVI.

O projeto chama-se Gumimi e será dedicado à venda de gomas, marcando assim a estreia das duas irmãs numa nova aventura empresarial. Embora ainda não tenham sido revelados muitos detalhes sobre a marca, Eva Pais parece estar a usar o valor do prémio e mostrou-se entusiasmada com esta nova etapa, que surge poucos meses depois de ter conquistado a vitória no "Secret Story".

Recorde-se que Maryn Pais acompanhou de perto o percurso da irmã no programa, tendo sido uma presença constante na defesa de Eva ao longo da competição. Agora, as duas unem-se num projeto que promete adoçar os fãs da vencedora do reality show

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Temas: Secret Story Eva Pais Dois às 10 Reality Show
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