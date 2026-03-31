A opinião de Catarina Miranda sobre Eva está a dar que falar: «O português tem memória curta»

A gala do “Secret Story 10” deste domingo, 29 de março, ficou marcada pela tensão dentro e fora da casa com o polémico triângulo entre Diogo, Eva e Ariana a dominar por completo a emissão.

Enquanto os concorrentes lidavam com confrontos em direto, cá fora também houve quem não ficasse indiferente. Catarina Miranda recorreu às redes sociais para comentar um dos momentos mais falados da noite e acabou por lançar uma farpa direta.

Tudo aconteceu quando Eva, ex-namorada de Diogo, foi a primeira concorrente salva da semana. No momento, Catarina reagiu de forma irónica: “A coitadinha de serviço”, escreveu numa publicação no Instagram. Mas Catarina Miranda não se ficou por aqui e reforçou a sua posição com uma nova mensagem, apontando também ao público: “O português tem memória curta, mas ela terá sempre a sua quota-parte neste circo”.

Uma reação que rapidamente gerou polémica nas redes sociais e que prova que, mesmo fora da casa, o enredo continua a dividir opiniões — e a aquecer ainda mais o debate em torno dos protagonistas desta história.