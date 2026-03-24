A reação de Cristina Ferreira à revelação do segredo de Eva. Veja o momento que abalou a casa do Secret Story

O momento em que o segredo de Eva foi finalmente revelado marcou um verdadeiro ponto de viragem no Secret Story 10.

A noite desta gala do Secret Story 10 ficou marcada por uma das maiores reviravoltas da edição. O segredo de Eva foi finalmente revelado em direto e o impacto sentiu-se de imediato dentro da casa.

Tudo aconteceu quando Jéssica acertou em cheio e desvendou a verdade que a concorrente escondia: “Namoro há cinco anos com um concorrente da casa”. Bastaram poucos segundos para o ambiente mudar por completo.

Entre expressões de choque, gritos e lágrimas, os concorrentes não esconderam a surpresa perante a revelação que veio confirmar as suspeitas de alguns — e apanhar outros totalmente desprevenidos. A tensão instalou-se e a casa “tremeu” com o momento.

No final da emissão, Cristina Ferreira sublinhou o impacto do momento, destacando a dimensão do segredo agora exposto: “Voz, como sempre é o guardião da casa e por isso é consigo que eles ficam. Este foi talvez dos segredos que mais impacto causou pelas reações que acabámos de assistir. Terão tempo de conversar e opinar”.

Com o jogo virado do avesso, tudo indica que os próximos dias serão decisivos — e que as consequências desta revelação ainda agora começaram