Ao lado de Ariana, Diogo revela que tentou entrar em contacto com Eva. E isto foi o que aconteceu

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Diogo Maia esteve no programa “Dois às 10”, da TVI, ao lado de Ariana Miranda, para falar sobre a relação que nasceu depois do “Secret Story 10”. Durante a conversa, o ex-concorrente acabou também por abordar a antiga relação com Eva, vencedora do reality show.

Questionado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Diogo revelou que nunca mais voltou a falar com a ex-namorada desde a final do programa.

Apesar de admitir que ficaram assuntos por resolver entre os dois, o futebolista garantiu que tentou ter uma conversa com Eva, mas sem sucesso. “Devíamos ter uma conversa os dois, mas eu tentei entrar em contacto com a Eva e ela não quis e está tudo bem, nunca mais insisti. Se um dia houver essa oportunidade…”, confessou.

Diogo Maia revelou ainda que a ligação entre ambos ficou totalmente encerrada e garantiu que Eva já não tem qualquer pertença na casa onde viviam juntos. O jovem mostrou-se tranquilo com o desfecho da relação e assegurou que não se arrepende das escolhas que fez após o reality show. “Se aconteceu é porque tinha de acontecer, segui o meu coração e é o que importa. Estou feliz hoje e estou certo da escolha que tomei”, afirmou, referindo-se à atual relação com Ariana Miranda.

A entrevista acabou por confirmar que Diogo Maia e Ariana vivem uma fase feliz, apesar da polémica e das mudanças que surgiram depois do fim do “Secret Story 10”.

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