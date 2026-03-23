Após mostrar imagens de Diogo e Ariana, Cristina Ferreira é direta com Eva: «Desculpe ser tão crua consigo»

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:44

A gala do Secret Story foi marcada pelo confessionário onde Eva viu a proximidade do namorado com outra concorrente.

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A tensão continua a subir na casa do Secret Story 10 e Eva voltou a estar no centro da polémica, após o confessionário que tanto deu que falar.

Depois do momento intenso, a concorrente recebeu uma carta da família, com uma mensagem emotiva: um apelo para que se ame a si própria e não deixe “nenhuma nuvem tapar o seu brilho”. Tocada pelas palavras, Eva admitiu que o jogo acabou por afetá-la mais do que esperava. “Deixei-me consumir pelo jogo e agora estou a conseguir ser mais eu”, confessou.

Já em conversa com Cristina Ferreira, a apresentadora quis perceber como a jovem acredita que a família está a encarar tudo o que tem acontecido dentro da casa: “Acha que eles estão felizes com o que está a acontecer?” Eva respondeu sem rodeios: “Acho que eles não estão a perceber o que está a acontecer”.

Confrontada diretamente sobre a sua postura perante as atitudes de Diogo, Cristina foi ainda mais incisiva: “Finge que não vê? Está-se a proteger? É o quê?”. A concorrente acabou por admitir: “Não estava à espera de algumas frases. De alguma forma, claro que me protejo”.

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Num dos momentos mais tensos da conversa, Cristina Ferreira não poupou nas palavras e lançou uma questão frontal: “Desculpe ser tão crua consigo. Só vai tomar uma atitude se o Diogo tiver uma relação sexual com a Ariana? Porque até lá é nada?”.

Eva rejeitou essa ideia e garantiu que há limites: “Não. Vou tomar uma decisão com base em tudo e vou tomar decisão se isto não recuar. Mas há coisas que só realmente conseguimos sentir aqui dentro”.

O confronto estendeu-se também a Diogo, que tentou justificar os comportamentos mais próximos com Ariana como parte de uma estratégia de jogo, garantindo que nunca ultrapassou os limites. Ainda assim, Eva deixou claro que existem linhas vermelhas e que “atos mais pesados” não serão tolerados.

Entre emoções, dúvidas e estratégias, o triângulo continua a marcar o ritmo do jogo — e promete novos desenvolvimentos nos próximos dias

Temas: Secret Story Eva Diogo Dois às 10 Cristina Ferreira
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