Cláudio Ramos toma posição sobre Diogo e Eva: «Devo ser a única pessoa a achar isto»

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:37

A polémica do «Secret Story» chegou ao «Dois às 10» e o apresentador Cláudio Ramos deu a sua opinião sobre o tema.

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A revelação do segredo de Eva no “Secret Story” continua a dar que falar dentro e fora da casa. Depois de Jéssica ter desvendado que a concorrente mantém uma relação com Diogo há cinco anos, o tema dominou a conversa no “Dois às 10” desta terça-feira, 24 de março.

Durante a análise ao polémico triângulo com Ariana Miranda, Cláudio Ramos mostrou-se com compaixão em relação à postura de Eva, que tem permanecido ao lado do namorado, apesar das imagens e da proximidade com a colega. “Posso ser só eu a achar isto, de todas as pessoas, porque devo ser a única pessoa. Ela é uma mulher manipulada por ele há cinco anos e ela vai fazer tudo para o proteger, convencida de que é o que ele quer”, começou por afirmar o apresentador, sem rodeios.

Na mesma linha, Cláudio foi mais longe e traçou um cenário emocional delicado para a concorrente: “Ela deve pensar: ‘Não quero perder este homem, com quem estou há muito tempo. Vou tentar protegê-lo ao máximo. É isto que ele quer ouvir.’ Acho que ela faz as coisas todas, mas está destruída por dentro”.

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Mas as críticas não ficaram por aqui. O apresentador levantou ainda a possibilidade de Diogo sair beneficiado de toda a polémica, deixando um alerta sobre a perceção do público: “É sempre assim. Ele, continuando assim, vai agregar o aplauso das pessoas todas, porque é o típico manipulador, que é muito simpático. Ele, daqui a nada, é um inocente”.

A análise gerou reações e promete continuar a alimentar o debate em torno de um dos enredos mais intensos desta edição do reality show da TVI

Temas: Secret Story Eva Diogo Dois às 10 Claudio ramos
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