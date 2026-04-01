Cristina Ferreira para Eva: «Vou fazer uma pergunta difícil, mas gostava que fosse sincera a responder»

  • Dois às 10
  • 1 abr, 09:01

O triângulo Eva, Diogo e Ariana continua a ganhar capítulos no “Secret Story” e, desta vez, o foco voltou a cair sobre Eva durante um momento intenso no confessionário.

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Confrontada por Cristina Ferreira com uma pergunta direta, a concorrente foi desafiada a ser completamente sincera: “Vou-lhe fazer uma pergunta difícil, mas gostava que fosse sincera a responder. Não queria mesmo que a Ariana ficasse com o Diogo, pois não?”.

Sem rodeios, Eva respondeu de forma frontal: “Não, não vou mentir”. A jovem explicou ainda o seu ponto de vista, deixando claro que a situação vai além de uma rivalidade direta: “Para além daquilo que não acho que faz sentido, que é estares a gostar de alguém que ama outra pessoa”.

Ainda assim, fez questão de sublinhar que, para si, o foco não está propriamente em Ariana, mas na decisão tomada por Diogo. “Eu acho que ser a Ariana ou outra pessoa tem o mesmo peso, porque foi a decisão”, acrescentou.

As palavras de Eva refletem o turbilhão emocional vivido dentro da casa mais vigiada do país, num dos triângulos amorosos que mais tem marcado esta edição do reality show da TVI.

 

Temas: Secret Story Eva Dois às 10 Cristina Ferreira Diogo
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