De regresso a Portugal, Eva fica incrédula com descoberta: «O que é isto?»

A vencedora do “Secret Story 10” recorreu às redes sociais para reagir ao preço do combustível e não escondeu o choque. “Realmente passar dois meses fechados numa casa e depois dar de conta que o preço do gasóleo…”, começou por dizer.

Eva explicou que ainda não tinha abastecido o carro desde que saiu da casa mais vigiada do País e acreditava que os aumentos se verificavam apenas em postos mais caros. “Nós tínhamos visto a notícia que o gasóleo tinha aumentado e tal, mas era naquelas bombas assim chiques, não é? Aquelas bombas mais caras”, afirmou.

Contudo, a realidade acabou por surpreendê-la. “E eu venho aqui, a uma humilde bomba, e está a mais de 1.90 [euros/litro]. O que é isto?”, questionou, incrédula. Entre risos e desabafo, Eva Pais terminou com uma conclusão divertida: “Ai, eu não ando mais de carro, acabou. O que é isto? Nossa Senhora!”.