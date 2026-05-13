De regresso a Portugal, Eva mostra-se feliz com reencontro: «Finalmente com o meu bombom»

Mãe aos 14 anos, Lurdes recorda comentários que ouvia na rua: «Uma criança a tratar de outra»

Depois de uns dias de férias em Málaga, ao lado da irmã, Eva Pais já regressou a Portugal e houve alguém que a esperava ansiosamente.

O gato. A vencedora do “Secret Story 10” recorreu às redes sociais para mostrar o reencontro com o animal de estimação e partilhou uma imagem ternurenta onde surge ao lado do felino. “Finalmente com o meu bombom”, escreveu Eva na legenda da publicação, deixando evidente a saudade que sentia.

Recorde-se que o gato acabou por ser assunto dentro da casa da TVI, numa altura em que a relação entre Eva e Diogo já atravessava uma fase delicada. Na ocasião, Diogo chegou a dizer: “Vamos ter que falar, temos o Batman”, referindo-se ao futuro do animal após o fim da relação.

Eva, porém, foi imediata na resposta e deixou clara a sua posição: “Era só o que faltava arranjares outro gato, ele é meu.”. O que parece estar confirmado com a partilha de Eva.