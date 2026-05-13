Depois da separação, Eva mostra-se com o que ainda a unia a Diogo e que gerou discussão no Secret Story

A febre do momento na Europa já não é a Disneyland — há um novo parque a roubar as atenções

Foi dentro do Secret Story que Eva e Diogo conversaram sobre o que acontecia

Depois das férias com a irmã, Eva Pais já regressou a casa e mostrou-se novamente ao lado de Batman, o gato que se tornou tema de conversa ainda durante o “Secret Story 10”.

Nas redes sociais, a vencedora do reality show partilhou um registo ao lado do animal e escreveu: “Finalmente com o meu bombom”. Recorde-se que o gato acabou por ser assunto dentro da casa da TVI, numa altura em que a relação entre Eva e Diogo já atravessava uma fase delicada.

Na ocasião, Diogo chegou a dizer: “Vamos ter que falar, temos o Batman”, referindo-se ao futuro do animal após o fim da relação. Eva, porém, foi imediata na resposta e deixou clara a sua posição: “Era só o que faltava arranjares outro gato, ele é meu.”

Agora, já fora da casa e depois de uns dias de descanso em Espanha, Eva voltou finalmente a reencontrar-se com o companheiro de quatro patas