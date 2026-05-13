Depois da separação, Eva mostra-se com o que ainda a unia a Diogo e que gerou discussão no Secret Story

  • Dois às 10
  • Há 2h e 56min
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Foi dentro do Secret Story que Eva e Diogo conversaram sobre o que acontecia

Depois das férias com a irmã, Eva Pais já regressou a casa e mostrou-se novamente ao lado de Batman, o gato que se tornou tema de conversa ainda durante o “Secret Story 10”.

Nas redes sociais, a vencedora do reality show partilhou um registo ao lado do animal e escreveu: “Finalmente com o meu bombom”. Recorde-se que o gato acabou por ser assunto dentro da casa da TVI, numa altura em que a relação entre Eva e Diogo já atravessava uma fase delicada.

Na ocasião, Diogo chegou a dizer: “Vamos ter que falar, temos o Batman”, referindo-se ao futuro do animal após o fim da relação. Eva, porém, foi imediata na resposta e deixou clara a sua posição: “Era só o que faltava arranjares outro gato, ele é meu.”

Agora, já fora da casa e depois de uns dias de descanso em Espanha, Eva voltou finalmente a reencontrar-se com o companheiro de quatro patas

Temas: Secret Story Eva Diogo Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

De regresso a Portugal, Eva fica incrédula com descoberta: «O que é isto?»

Após ser expulsa do Desafio Final, Ariana conta o que sabe sobre Diogo e Eva

Fora do Secret Story, Eva recusa conversar com Diogo: «A única coisa que falta fazer é...»

Fora do Estúdio

Prestes a realizar um sonho, Inês Gama recebe apoio de Dylan: «Já faltou mais, princesa»

Há 14 min

De regresso a Portugal, Eva mostra-se feliz com reencontro: «Finalmente com o meu bombom»

Há 3h e 53min

De regresso a Portugal, Eva fica incrédula com descoberta: «O que é isto?»

Hoje às 10:09

Depois da provocação de Zé, Diogo lança desafio ao ex-noivo de Liliana: «Já que és tão sabichão»

Hoje às 09:25

Após Secret Story polémico, Diogo toma decisão radical: «Disse que me queria desafiar»

Ontem às 13:54

Após fase difícil, Rosa Bela e Carlos Areia aumentam família: «Gosto de acreditar que foi o Óscar a mandar-nos este bebé»

Ontem às 11:05

Vítima de aproveitamento, Manuel Luís Goucha faz apelo urgente: «Não se deixe enganar»

Ontem às 09:32
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos entregam milhares de euros a telespectador e o momento está viral

Ontem às 13:57

O padre de 31 anos que está a fazer furor nas redes sociais

Ontem às 10:54

Cristina Ferreira mostra desagrado com comportamento no estúdio da gala do Secret Story: «Não achei bonito»

11 mai, 10:09

Diana Dora, ex-concorrente do “Secret Story”, apresenta o noivo

Ontem às 10:06

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Nunca mais erre no arroz: faça assim e fica sempre soltinho

Há 1h e 44min

Só precisa de 4 ingredientes para fazer este pudim

Hoje às 10:00

Especialistas garantem: vinagre é o segredo para arroz perfeito — saiba como

30 abr, 16:00

Não é preciso ser chef para fazer uma omelete francesa. Aprenda em casa

29 abr, 15:00

Fotos

Prestes a realizar um sonho, Inês Gama recebe apoio de Dylan: «Já faltou mais, princesa»

Há 14 min

Nunca mais erre no arroz: faça assim e fica sempre soltinho

Há 1h e 44min

Fica perto de Portugal, custa menos e já há quem o prefira à Disneyland Paris

Há 2h e 44min

Depois da separação, Eva mostra-se com o que ainda a unia a Diogo e que gerou discussão no Secret Story

Há 2h e 56min