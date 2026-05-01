Depois de sair do Secret Story, Tiago toma decisão em relação a Eva: «Agora, cá fora...»

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Depois de conquistar o quarto lugar no Secret Story 10, Tiago Bela esteve à conversa com Cláudio Ramos no Dois às 10, na manhã desta sexta-feira e não escondeu os sentimentos que trouxe da casa.

Questionado diretamente sobre uma possível paixão, o Tiago foi sincero ao falar de Eva. “Tinha interesse na Eva, sim, é verdade. Agora cá fora continuo a ter a mesma sensação por ela, muita admiração”, começou por revelar.

Apesar disso, Tiago garante que não quer precipitar nada nesta nova fase, marcada por mudanças e exposição mediática. “Se me perguntassem, ‘Tiago, agora vais procurar a Eva, vais insistir?’. Não, não vou. Vou-lhe dar o espaço para ela viver esta aventura dela cá fora. Eu também preciso disso, estou cheio de trabalho e, graças a Deus, tenho muitas coisas para organizar. Mas quero muito estar com a Eva e encontrar-me com ela”, confessou.

Sobre uma eventual reciprocidade, mostrou-se realista: “Quando a gente sente uma reciprocidade… não [senti], mas sei que pode não ser relacionado com aquilo que fiz ou que sou e mais com a situação toda da vida dela.”

Ainda assim, reconhece que a distância dificulta qualquer evolução: “Não tendo contacto com a pessoa, não dá para alimentar tanto como se calhar gostávamos.”

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No final, deixou uma certeza — e uma mensagem com tom de destino: “Não retomar a amizade é impossível. Estou muito feliz por ter vivido isto com ela e ela não entrou na minha vida por acaso. Uma coisa eu te digo, Cláudio: o que é para nós, vem para nós. Se o destino tiver de me voltar a juntar com ela, vai acontecer.”

Entre sentimentos, respeito e esperança, Tiago Bela mostra que a história com Eva pode ainda não ter terminado.

Temas: Secret Story Eva Tiago Dois às 10
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