Depois de vencer o Secret Story, Eva parte para viagem paradisíaca com pessoa especial

Há menos de um mês, Márcia ficou viúva com três filhos para cuidar: «Ele foi passear e não voltou»

Após conquistar o público e sair vencedora de Secret Story - Casa dos Segredos, Eva Pais decidiu aproveitar o momento da melhor forma: com uma viagem de sonho.

Através das redes sociais, a jovem partilhou os primeiros registos desta nova aventura, deixando claro que está pronta para desfrutar de dias de descanso.

Num dos vídeos publicados no Instagram, Eva surge já a bordo de um avião, dando assim início à escapadinha. Mas não foi sozinha. A vencedora do reality show fez-se acompanhar por uma das pessoas mais importantes da sua vida: a irmã, Maryn.

Depois da intensidade da experiência dentro da casa mais vigiada do país, Eva Pais troca agora o jogo pela tranquilidade e tudo indica que os próximos dias serão marcados por sol, descanso e momentos inesquecíveis