Depois de vencer o Secret Story, Eva parte para viagem paradisíaca com pessoa especial

  • Dois às 10
  • Ontem às 16:20
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Após conquistar o público e sair vencedora de Secret Story - Casa dos Segredos, Eva Pais decidiu aproveitar o momento da melhor forma: com uma viagem de sonho.

Através das redes sociais, a jovem partilhou os primeiros registos desta nova aventura, deixando claro que está pronta para desfrutar de dias de descanso.

Num dos vídeos publicados no Instagram, Eva surge já a bordo de um avião, dando assim início à escapadinha. Mas não foi sozinha. A vencedora do reality show fez-se acompanhar por uma das pessoas mais importantes da sua vida: a irmã, Maryn.

Depois da intensidade da experiência dentro da casa mais vigiada do país, Eva Pais troca agora o jogo pela tranquilidade e tudo indica que os próximos dias serão marcados por sol, descanso e momentos inesquecíveis

Temas: Secret Story Eva
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Eva e Ariana estão longe uma da outra, mas vivem o mesmo “drama”. E não tem nada a ver com Diogo

Fora do Secret Story, Eva recusa conversar com Diogo: «A única coisa que falta fazer é...»

Fora do Estúdio

Depois do Secret Story, Tiago mostra-se abalado: «Foram as piores notícias que tive desde que saí»

Há 52 min

Cristina Ferreira prepara-se para realizar sonho antigo: «Onde existe amor»

Ontem às 09:15

Grávida, Rita Matias revela sexo do bebé. E o nome escolhido tem um significado especial

5 mai, 15:21

«Tudo em mim sorri por tua causa»: Marco Costa declara-se ao "amor mais puro"

5 mai, 14:51

Sandra Felgueiras recebe declaração de amor: «Eu conheço um lado muito mais especial»

5 mai, 10:45

De luto, Rosa Bela faz desabafo comovente: «Como será a vida daqui para a frente?»

5 mai, 09:33

Poucos a reconheceriam: há 6 anos, Nufla era ruiva e muito diferente de hoje

4 mai, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira começa programa com aviso: "Eu tenho que alertar o país"

Ontem às 10:10

Bernardina esclarece vídeo polémico: “Estou a ser julgada por um vídeo de 10 segundos”

Ontem às 11:47

Bernardina quebra o silêncio sobre vídeo polémico: “Não sei qual é o drama das pessoas”

Ontem às 11:47

Após rumores de relação com Bernardina, Badoxa surpreende ao revelar que tem namorada: “Sabe de tudo desde o início”

Ontem às 11:39

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Especialistas garantem: vinagre é o segredo para arroz perfeito — saiba como

30 abr, 16:00

Não é preciso ser chef para fazer uma omelete francesa. Aprenda em casa

29 abr, 15:00

Este plano de 30 jantares vai salvar a sua semana (e a carteira)

28 abr, 16:00

20 receitas para levar para a praia (e esquecer as sandes de vez)

24 abr, 15:00

Fotos

Depois do Secret Story, Tiago mostra-se abalado: «Foram as piores notícias que tive desde que saí»

Há 52 min

Influencer de 74 anos revela o segredo para um pescoço firme: "Parece que tenho 44"

Ontem às 16:23

Depois de vencer o Secret Story, Eva parte para viagem paradisíaca com pessoa especial

Ontem às 16:20

Foi convidado para um jantar? Descubra o que levar

Ontem às 16:00