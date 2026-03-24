Emoção. Após imagens de Diogo e Eva, Cristina Ferreira termina «Secret Story» com a voz trémula: «Eu não tenho dúvida nenhuma»

Depois de uma noite marcada por tensão e revelações sobre Diogo e Eva, Cristina Ferreira não conteve a emoção ao encerrar o Especial do “Secret Story”.

As imagens mais aguardadas foram finalmente reveladas no “Secret Story” — e o impacto foi imediato. A casa ficou em choque ao assistir, sem filtros, ao desenrolar da polémica relação entre Diogo, Eva e Ariana.

Nos vídeos exibidos, tornou-se evidente que Eva tentou, por várias vezes, travar a aproximação do namorado a Ariana, mostrando-se fragilizada e emocionalmente abalada com a situação. Ainda assim, Diogo acabou por admitir estar “confuso” em termos amorosos, uma declaração que caiu mal entre os colegas.

A reação dentro da casa não se fez esperar. Apesar de Eva se ter mantido ao lado de Diogo, numa demonstração clara de lealdade e sentimento, os restantes concorrentes não esconderam a indignação — sobretudo por considerarem que esse amor não está a ser correspondido.

No final do momento, Cristina Ferreira não escondeu a emoção e deixou uma mensagem sentida em direto: “Como sabem este é um programa visto por milhões de pessoas e também elas curiosas. Muitas reveem-se em cada um de vocês porque há sempre alguém parecido com cada um de vocês”.

A apresentadora fez ainda questão de agradecer a entrega dos concorrentes: “Eu agradeço mais uma vez aquilo que vocês fazem quando aceitam entrar num programa destes, que é estar debaixo dos holofotes a viver muitas vezes o que não esperavam. E eu não tenho dúvida nenhuma de que as três pessoas que estiveram aqui não o esperavam viver”.

Num tom emotivo, Cristina concluiu: “É a vida a acontecer diante dos nossos olhos. Por isso mesmo, obrigada a todos por estarem desse lado e por nos fazerem aprender também”.

Com as cartas todas em cima da mesa, o jogo ganha agora novos contornos.