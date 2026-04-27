Eva descobre o que Diogo fez fora do Secret Story: «Magoou-me muito»

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Depois de vencer o Secret Story, Eva deu a sua primeira grande entrevista fora da casa e comentou o que o ex-namorado disse numa conversa fora do jogo.

Cristina Ferreira questionou diretamente Eva sobre o comportamento de Diogo durante a relação, depois de tudo o que aconteceu dentro do jogo: “O Diogo alguma vez se tinha portado mal contigo?”. A resposta foi imediata, mas cautelosa: “Eu não venho para aqui, ao contrário do que já foi feito, falar daquilo que foi ou não o nosso passado.”

Ainda assim, o tema não ficou por ali. A apresentadora insistiu, lembrando que Diogo deixou algumas dúvidas no ar em relação ao comportamento da vencedora, quando deu uma entrevista fora do reality show. “Isso magoou-te?”, perguntou.

Sem hesitar, Eva assumiu o impacto: “Magoou-me muito. Só eu e ele sabemos o que foram os cinco anos e o que aconteceu ou não. E o facto de ele colocar isso em causa… não me incomoda ao ponto porque eu estou bem segura, mas incomoda por ele vir para aqui dizer isso que são mentiras.”

A conversa ganhou ainda mais intensidade quando Cláudio Ramos quis perceber o motivo por trás da postura de Diogo: “Ele deixa na dúvida porquê?” Eva não escondeu a sua leitura da situação: “Para mim, é como raiva e tentativa de passar uma imagem daquilo que não é.”

Já na reta final, surgiu a pergunta mais direta — e talvez a mais delicada: “O Diogo já te tinha traído?” Desta vez, Eva optou pelo silêncio: “Não vou responder.”

Entre respostas contidas e emoções à flor da pele, ficou claro que há capítulos desta história que continuam por esclarecer. E, pelo menos para já, Eva prefere guardar algumas verdades apenas para si