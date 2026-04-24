Eva já sabe o que vai fazer depois da final do Secret Story: «Ai de quem me diga que não»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 34min
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Em dia da grande final do “Secret Story 10”, Eva Pais já começa a imaginar como será o regresso à vida cá fora.

Depois de meses intensos dentro do jogo, a prioridade é clara: aproveitar a liberdade e celebrar. Numa conversa descontraída com os colegas, Eva revelou que quer sair à noite logo no primeiro fim de semana. “Quero ir sair no sábado. E ai de quem me diga que não, porque não bati em ninguém aqui, cá fora… olha, desforro-me”, disse, entre risos.

Determinada a tornar esse momento especial, deixou ainda um pedido às amigas: “Façam uma votação no Instagram para escolher o sítio. Tem que ser ali pela zona do Porto, reservem uma mesinha VIP, qualquer coisa assim”.

Apesar do entusiasmo, Eva admite que o regresso pode trazer alguns desafios, sobretudo no que diz respeito às relações pessoais. As amigas que ficaram cá fora — e que têm gerido as suas redes sociais — podem ter vivido mudanças, especialmente porque algumas também são próximas de Diogo.

“Não sei como está a vida lá fora… há duas amigas que são mistas, ou seja, também são amigas do Diogo, mas continuam a ser minhas amigas”, partilhou, mostrando alguma incerteza.

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Ainda assim, a concorrente encara esta nova fase com otimismo e abertura: “Vai ser diferente daquilo que eu imaginava, mas acredito que vai ser bom na mesma.”

 

Temas: Secret Story Eva Dois às 10
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