Eva Pais abre o coração e faz declaração a pessoa especial: «Nunca mais quero ficar sem ti»

Comparada a destinos exóticos, muitos dizem que é a “praia mais bonita de Portugal”

O passado domingo, 31 de maio, ficou marcado pela celebração do Dia dos Irmãos e várias figuras públicas assinalaram a data nas redes sociais com mensagens especiais dedicadas às pessoas mais importantes das suas vidas.

Foi o caso de Eva Pais, que aproveitou a ocasião para homenagear a irmã, Maryn, através de uma emotiva publicação no Instagram. A vencedora do “Secret Story 10” partilhou uma fotografia onde surge abraçada à irmã, captada num momento especial após a sua saída da casa mais vigiada do país, e deixou uma mensagem que não deixou ninguém indiferente. “Na maior aventura da minha vida, estiveste lá, sem ser preciso pedir-te nada. Simplesmente, sentiste e estiveste comigo”, começou por escrever.

Eva Pais destacou ainda o apoio incondicional que recebeu da irmã durante uma das fases mais marcantes da sua vida e revelou a certeza que ganhou após essa experiência. “Foi neste momento que tive a certeza de que nunca mais quero ficar sem ti. Amo-te sem medidas”, completou.

A publicação rapidamente reuniu reações dos seguidores, que elogiaram a cumplicidade entre as duas irmãs e se mostraram rendidos às palavras partilhadas pela ex-concorrente do reality show da TVI.