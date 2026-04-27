Fora do Secret Story, Eva recusa conversar com Diogo: «A única coisa que falta fazer é...»

Está a dar que falar. Esta foi a reação de Marisa à entrada de Pedro Jorge no Secret Story - Desafio Final

Depois da intensidade vivida dentro da casa do Secret Story, chega agora o momento mais esperado por muitos fãs: o pós-reality. E há uma pergunta que continua a ecoar — haverá uma conversa entre Eva e Diogo cá fora?

Em declarações ao Dois às 10, Eva mostrou-se firme na sua decisão e afastou qualquer cenário de reconciliação ou até de um simples esclarecimento: “Não, não tenho necessidade nenhuma de colocar conversa em dia. A única coisa que falta fazer com o Diogo é deixarem-me ir buscar as coisas. De resto, o que me vai acrescentar? Nada.”

Uma posição que revela não só distanciamento, mas também a convicção de que a história entre ambos está encerrada — sem espaço para revisitar o passado.

Palavras que deixam no ar a ideia de que o comportamento de Diogo no jogo terá tido um peso importante na forma como Eva olha agora para a relação.