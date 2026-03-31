Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:01

Num dos momentos mais delicados dentro do “Secret Story 10”, as previsões para Eva apontam para confrontos e revelações difíceis.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Eva tem sido uma das protagonistas mais marcantes desta fase do “Secret Story 10”  e o que aí vem pode não ser fácil.

Segundo a taróloga Joana Dias, que esteve no “Dois às 10”, abril será um mês de verdades no amor para os nativos de Balança, signo da concorrente. “As relações vão estar em cima da mesa e as verdades vão ser ditas”, revelou, acrescentando que será essencial aceitar a realidade tal como ela é — mesmo que isso implique desilusões.

Para quem está apaixonado, o desafio será lidar com sentimentos não correspondidos. Já para os solteiros, o momento é de decisões importantes. No trabalho, prevê-se equilíbrio e reconhecimento, mas emocionalmente o período pode ser mais sensível.

Num contexto já frágil dentro da casa, tudo indica que Eva poderá enfrentar um dos momentos mais desafiantes até agora

Temas: Secret Story Eva Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

A opinião de Catarina Miranda sobre Eva está a dar que falar: «O português tem memória curta»

Depois de falar de Eva, Cristina Ferreira admite: «Já passei também por uma situação delicada»

Bruna Gomes para Cristina Ferreira: «A Ariana pode falar o que for. Do que eu vi, ela sabia que era a Eva»

Secret Story. Liliana não descarta Eva de culpa: «Não me interpretem mal»

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

Há 3h e 28min

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

Hoje às 11:12

Balança, Escorpião e Sagitário: saiba o que lhe reserva o seu signo para abril

Hoje às 11:05

Caranguejo, Leão e Virgem: saiba o que lhe reserva o seu signo para abril

Hoje às 10:35

Carneiro, Touro e Gémeos: saiba o que lhe reserva o seu signo para abril

Hoje às 10:33

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Caranguejo, Leão e Virgem: saiba o que lhe reserva o seu signo para março

27 fev, 10:09
MAIS

Mais Vistos

Revelação de Cristina Ferreira sobre palavras Diogo deixa João sem reação em direto

Ontem às 13:55

“Ainda estou a processar”: João confessa possível mudança sobre Eva após saída da casa

Ontem às 11:48

João "não perdoa" colega do Secret Story: «Acho que é falta de empatia»

Ontem às 12:06

Momento na gala do “Secret Story 10” escapou a muitos. Cristina Ferreira expõe: “É preciso assinalar esse momento”

Ontem às 10:24

Receitas

Ideia de massa barata para quando a carteira aperta

Ontem às 17:00

Feito num instante: a receita de arroz de feijão que até os iniciantes conseguem preparar

27 mar, 17:00

Só suja uma taça para fazer esta torta de laranja: espreite a receita mais fácil que já experimentámos

27 mar, 16:00

Provámos esta tarte de framboesas e ficámos sem palavras: veja a receita

26 mar, 17:00

Fora do Estúdio

Fora do «Secret Story», João descobre o segredo de Catarina: «Estou chocado»

Há 38 min

"Relações obsessivas": previsões astrológicas para Diogo e Ariana em abril impressionam

Há 55 min

Mês de abril vai ser decisivo para Diogo, Eva e Ariana. Astróloga lança previsões

Hoje às 11:10

Descobrimos o signo de Ariana depois do comentário polémico de Sara: «Gostam de ficar com os homens das outras»

Hoje às 09:43

Fotos

Fora do «Secret Story», João descobre o segredo de Catarina: «Estou chocado»

Há 38 min

"Relações obsessivas": previsões astrológicas para Diogo e Ariana em abril impressionam

Há 55 min

«O triunfo do amor»: Goucha fica encantado com o filho “já crescido” de Ângela Ferreira

Há 58 min

Abril decisivo: taróloga diz que este signo pode terminar a sua relação em abril

Há 3h e 5min