Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

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Num dos momentos mais delicados dentro do “Secret Story 10”, as previsões para Eva apontam para confrontos e revelações difíceis.

Eva tem sido uma das protagonistas mais marcantes desta fase do “Secret Story 10” e o que aí vem pode não ser fácil.

Segundo a taróloga Joana Dias, que esteve no “Dois às 10”, abril será um mês de verdades no amor para os nativos de Balança, signo da concorrente. “As relações vão estar em cima da mesa e as verdades vão ser ditas”, revelou, acrescentando que será essencial aceitar a realidade tal como ela é — mesmo que isso implique desilusões.

Para quem está apaixonado, o desafio será lidar com sentimentos não correspondidos. Já para os solteiros, o momento é de decisões importantes. No trabalho, prevê-se equilíbrio e reconhecimento, mas emocionalmente o período pode ser mais sensível.

Num contexto já frágil dentro da casa, tudo indica que Eva poderá enfrentar um dos momentos mais desafiantes até agora