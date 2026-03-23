Incrédula com reação de Hélder ao segredo de Eva, Bruna Gomes recebe ovação do público

Hélder foi expulso do Secret Story e ficou a saber que Eva é a namorada de Diogo. A reação não agradou a Bruna Gomes.

A gala deste domingo do Secret Story 10 ficou marcada por mais uma expulsão — e por um momento inesperado já fora da casa.

Helder foi o concorrente escolhido pelo público para abandonar o jogo, numa noite de grande tensão até ao último minuto. No entanto, foi já em estúdio que viveu uma das maiores surpresas: a revelação de que Eva é, afinal, a namorada de Diogo.

Perante a notícia, a reação do ex-concorrente apanhou todos de surpresa pela tranquilidade: um simples “ok”. A atitude não passou despercebida a Bruna Gomes, que rapidamente comentou o momento em direto: “Ele acabou de saber que o Diogo e a Eva são namorados e teve a mesma reação do que a Ariana: ok”.

A observação da comentadora arrancou risos e aplausos do público em estúdio, que pareceu concordar com a comparação.

Um momento leve, mas revelador, que contrastou com a intensidade vivida dentro da casa — e que já está a dar que falar entre os fãs do programa