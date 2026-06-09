Juntos pela primeira vez numa entrevista, Eva e Tiago respondem à pergunta que todos querem saber: «Estão juntos?»

Ao lado da filha, Cláudio Ramos vive momento que nunca mais vai esquecer: «Foi difícil controlar a emoção»

Desde o final do reality show que muitos fãs continuam a alimentar a esperança de ver nascer um romance entre Eva Pais e Tiago. Contudo, a vencedora do programa voltou a esclarecer o estado da relação entre ambos.

Em conversa com Cristina Ferreira, Eva garantiu que não existe qualquer envolvimento amoroso e explicou que a ligação que mantém com o ex-concorrente é apenas de amizade, construída durante os meses que passaram juntos na casa.

Perante as expectativas do público, a jovem fez questão de explicar que nunca quis alimentar falsas esperanças e rejeitou a ideia de ter dado uma "tampa" ao colega. “Eu não dei uma tampa, eu fui sincera, vá, e eu prefiro ser sincera e também saber o que contar, o que é que as pessoas podem contar de mim”, afirmou.

O reencontro dos dois aconteceu na noite anterior à emissão, num jantar que marcou a primeira vez que estiveram juntos desde o fim da experiência televisiva. “Verdade, foi só mesmo ontem à noite estivemos juntos. Fomos jantar juntos e estivemos a partilhar um bocadinho do que é que também tem sido a nossa vida cá fora”, revelou Tiago. Apesar do tempo afastados, Eva admitiu que tudo aconteceu de forma natural.

A distância entre ambos tem dificultado uma convivência mais regular, mas Tiago não escondeu o carinho especial que continua a sentir por Eva. “Quando falamos, quando eu vejo coisas dela, lembro-me sempre dela com muito carinho, sim. Ela é uma pessoa muito especial para mim, é uma pessoa que entrou na minha vida para somar”, confessou.

Questionado por Cristina Ferreira sobre a existência de sentimentos, o ex-concorrente foi ainda mais longe e admitiu que continua a existir uma esperança. “Ainda tens aí uma sementinha. Isso não vai sair, Cristina. Isso não se perde assim também”, assumiu.

Tiago mostrou-se feliz pelo percurso que Eva tem vindo a fazer fora do programa e revelou que gostaria de passar mais tempo com a jovem, não descartando até a possibilidade de desenvolverem projetos em conjunto no futuro.