Juntos pela primeira vez numa entrevista, Eva e Tiago respondem à pergunta que todos querem saber: «Estão juntos?»

  • Dois às 10
  • Ontem às 11:54
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Desde o final do reality show que muitos fãs continuam a alimentar a esperança de ver nascer um romance entre Eva Pais e Tiago. Contudo, a vencedora do programa voltou a esclarecer o estado da relação entre ambos.

Em conversa com Cristina Ferreira, Eva garantiu que não existe qualquer envolvimento amoroso e explicou que a ligação que mantém com o ex-concorrente é apenas de amizade, construída durante os meses que passaram juntos na casa.

Perante as expectativas do público, a jovem fez questão de explicar que nunca quis alimentar falsas esperanças e rejeitou a ideia de ter dado uma "tampa" ao colega. “Eu não dei uma tampa, eu fui sincera, vá, e eu prefiro ser sincera e também saber o que contar, o que é que as pessoas podem contar de mim”, afirmou.

O reencontro dos dois aconteceu na noite anterior à emissão, num jantar que marcou a primeira vez que estiveram juntos desde o fim da experiência televisiva. “Verdade, foi só mesmo ontem à noite estivemos juntos. Fomos jantar juntos e estivemos a partilhar um bocadinho do que é que também tem sido a nossa vida cá fora”, revelou Tiago. Apesar do tempo afastados, Eva admitiu que tudo aconteceu de forma natural.

A distância entre ambos tem dificultado uma convivência mais regular, mas Tiago não escondeu o carinho especial que continua a sentir por Eva. “Quando falamos, quando eu vejo coisas dela, lembro-me sempre dela com muito carinho, sim. Ela é uma pessoa muito especial para mim, é uma pessoa que entrou na minha vida para somar”, confessou.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Questionado por Cristina Ferreira sobre a existência de sentimentos, o ex-concorrente foi ainda mais longe e admitiu que continua a existir uma esperança. “Ainda tens aí uma sementinha. Isso não vai sair, Cristina. Isso não se perde assim também”, assumiu.

Tiago mostrou-se feliz pelo percurso que Eva tem vindo a fazer fora do programa e revelou que gostaria de passar mais tempo com a jovem, não descartando até a possibilidade de desenvolverem projetos em conjunto no futuro.

 

Temas: Secret Story Eva Tiago Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

Até às escuras limpa! Este robot com laser está finalmente a menos de 100 euros

Ontem às 16:18

Questionada por Cristina Ferreira, Eva afasta cenário sobre Diogo Maia: «Seria impossível»

Ontem às 16:14

Aos 47 anos, ator da TVI impressiona com excelente forma física: «Este homem é maravilhoso»

Ontem às 15:47

Cristina Ferreira recorda antigo amor de verão: «Eu disse: um dia ainda hás de andar atrás de mim. E andou»

Ontem às 14:58

Tim Vieira deixa Cristina Ferreira em lágrimas ao recordar últimos momentos de vida da mulher: «Ela estava com os anjos»

Ontem às 12:44

João Ricardo fica em lágrimas ao descobrir o que aconteceu fora do Desafio Final

Ontem às 08:58

Fruta preferida de Cristina Ferreira cresce à porta de casa da apresentadora. E ajuda a prevenir o envelhecimento celular

8 jun, 15:54
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira sobre atitude de Liliana no Desafio Final: «Ela foi apanhada»

Ontem às 10:08

Eva explica porque é que ignorou chamadas de Diogo depois da final do Secret Story

Ontem às 11:25

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta»

8 jun, 12:01

Ao lado de Eva, Tiago não esconde interesse pela vencedora do Secret Story: «Não se perde assim»

Ontem às 11:25

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Fácil, económica e deliciosa: a receita perfeita para reunir a família à mesa nos Santos Populares

8 jun, 10:57

Não vai acreditar como é fácil fazer uma omelete francesa em casa

1 jun, 17:00

Nunca pensámos trocar os clássicos de praia (até provarmos esta salada)

29 mai, 17:00

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

25 mai, 17:00

Fora do Estúdio

Aos 47 anos, ator da TVI impressiona com excelente forma física: «Este homem é maravilhoso»

Ontem às 15:47

João Ricardo fica em lágrimas ao descobrir o que aconteceu fora do Desafio Final

Ontem às 08:58

Fruta preferida de Cristina Ferreira cresce à porta de casa da apresentadora. E ajuda a prevenir o envelhecimento celular

8 jun, 15:54

Mar quente e paisagens de sonho: Maria Botelho Moniz rende-se a um dos destinos de praia mais bonitos de Portugal

8 jun, 15:40

Fotos

Até às escuras limpa! Este robot com laser está finalmente a menos de 100 euros

Ontem às 16:18

Questionada por Cristina Ferreira, Eva afasta cenário sobre Diogo Maia: «Seria impossível»

Ontem às 16:14

Aos 47 anos, ator da TVI impressiona com excelente forma física: «Este homem é maravilhoso»

Ontem às 15:47

Cristina Ferreira recorda antigo amor de verão: «Eu disse: um dia ainda hás de andar atrás de mim. E andou»

Ontem às 14:58