O que não se viu na televisão. Vídeo de Eva Pais e Tiago Blela nos bastidores da TVI torna-se viral

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Eva Pais e Tiago Blela voltaram a encontrar-se esta terça-feira, 9 de junho, para uma participação no programa Dois às 10, da TVI, e as imagens dos bastidores estão a dar que falar nas redes sociais.

Os dois ex-concorrentes do Secret Story 10, que criaram uma forte ligação durante a participação no reality show, continuam a despertar a atenção dos fãs, muitos dos quais continuam a torcer para que a amizade evolua para uma relação amorosa.

Antes de entrarem em direto, a TVI partilhou no Instagram um vídeo onde Eva Pais e Tiago Blela aparecem juntos, descontraídos, cúmplices e sempre com um sorriso no rosto.

As imagens rapidamente conquistaram os seguidores e tornaram-se um verdadeiro fenómeno nas redes sociais. Em menos de 24 horas, a publicação ultrapassou 1,5 milhões de visualizações e reuniu mais de 40 mil gostos, números que demonstram o entusiasmo dos fãs com o reencontro dos dois antigos concorrentes.

A cumplicidade entre Eva e Tiago continua, assim, a alimentar a curiosidade do público, que acompanha atentamente cada interação entre ambos fora da casa mais vigiada do País.