Poucos repararam. Esta foi a frase que passou despercebida no final do Especial do “Secret Story”

Foi ainda antes da ficha técnica terminar que Jéssica decidiu falar e dirigir-se a Eva.

O Especial do “Secret Story” terminou com emoção, mas houve um momento que escapou a muitos espectadores e que está agora a dar que falar.

Já depois de Cristina Ferreira se despedir dos concorrentes e enquanto ainda passava a ficha técnica, ouviu-se uma frase de Jéssica que não passou despercebida a quem estava mais atento. “Desculpa por ontem ter dito que tinhas zero respeito e que tinha zero respeito por ti, porque só hoje passaram as imagens”, afirmou a concorrente, dirigindo-se a Eva.

O pedido de desculpa surge após a exibição das imagens que mostraram que Eva, ao contrário do que muitos pensavam, tentou travar a aproximação de Diogo a Ariana, revelando-se mais fragilizada e consciente da situação do que inicialmente parecia.

Este detalhe acabou por mudar a perceção dentro da casa, levando Jéssica a reconhecer que poderá ter sido injusta nas críticas que fez no dia anterior.