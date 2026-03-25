Poucos repararam. Esta foi a frase que passou despercebida no final do Especial do “Secret Story”

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:47

Foi ainda antes da ficha técnica terminar que Jéssica decidiu falar e dirigir-se a Eva.

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O Especial do “Secret Story” terminou com emoção, mas houve um momento que escapou a muitos espectadores e que está agora a dar que falar.

Já depois de Cristina Ferreira se despedir dos concorrentes e enquanto ainda passava a ficha técnica, ouviu-se uma frase de Jéssica que não passou despercebida a quem estava mais atento. “Desculpa por ontem ter dito que tinhas zero respeito e que tinha zero respeito por ti, porque só hoje passaram as imagens”, afirmou a concorrente, dirigindo-se a Eva.

O pedido de desculpa surge após a exibição das imagens que mostraram que Eva, ao contrário do que muitos pensavam, tentou travar a aproximação de Diogo a Ariana, revelando-se mais fragilizada e consciente da situação do que inicialmente parecia.

Este detalhe acabou por mudar a perceção dentro da casa, levando Jéssica a reconhecer que poderá ter sido injusta nas críticas que fez no dia anterior.

 

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