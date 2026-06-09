Questionada por Cristina Ferreira, Eva afasta cenário sobre Diogo Maia: «Seria impossível»

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Eva Pais esteve à conversa com Cristina Ferreira e falou, sem rodeios, sobre o fim da relação com Diogo Maia, que terminou durante a participação de ambos no Secret Story.

A vencedora do reality show confessou que tinha receio de como se iria sentir quando regressasse à vida real, depois de tudo o que aconteceu dentro da casa. No entanto, a experiência acabou por surpreendê-la. “Cheguei cá fora e senti-me super bem”, revelou.

Recorde-se que Eva entrou no programa ao lado do então namorado, Diogo Maia. Contudo, a relação acabou por chegar ao fim após o futebolista se envolver com Ariana Miranda, com quem mantém atualmente uma relação. Apesar da exposição e dos momentos difíceis que viveu, a jovem garante que está numa fase tranquila da sua vida.

Durante a conversa, Cristina Ferreira confrontou ainda Eva com uma revelação feita anteriormente por Diogo Maia. O ex-concorrente tinha admitido que tentou entrar em contacto com ela após o fim do programa, mas nunca recebeu resposta.

Eva confirmou que recebeu uma chamada e uma mensagem, mas explicou porque decidiu não responder. “O que é que teríamos para falar? Para mim, tudo aquilo que tinha de acontecer, e que aconteceu, está à vista de todos - e à minha. O que é que ele poderá dizer que me vai acrescentar? Está feito, está feito”, justificou.

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Questionada sobre a possibilidade de uma amizade entre ambos, a jovem foi clara. “Seria impossível uma amizade”, admitiu. Ainda assim, fez questão de garantir que não guarda ressentimentos. “Espero que ele esteja bem, não lhe desejo mal nenhum”, afirmou.

Apesar de se mostrar serena e resolvida com o passado, Eva confessou que existe uma questão para a qual nunca encontrou resposta. “Porque é que aquilo aconteceu? Como? São respostas que eu sei que não vou ter porque foi a decisão dele”, lamentou.

Hoje, a vencedora do Secret Story 10 garante estar feliz e focada no presente, deixando para trás um capítulo que marcou profundamente a sua passagem pelo reality show.

Temas: Secret Story Eva Dois às 10 Diogo
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