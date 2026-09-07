«Não quero mais contacto com ela»: Fábio Pereira põe fim ao silêncio e expõe conflito surpreendente

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Fábio Pereira, ex-concorrente da “Casa dos Segredos”, decidiu quebrar o silêncio sobre a zanga com a irmã e explicar o que esteve na origem do afastamento. Num vídeo partilhado nas redes sociais, o jovem garantiu que a situação estava a ser alvo de “mentiras e suposições”.

Segundo Fábio, tudo começou no aniversário da irmã, a 13 de junho. Na altura, Liliana, atual namorada do ex-concorrente, ainda estava na “Casa dos Segredos”. “Ela sem contar, sem dizer nada, convidou a minha ex-namorada de 2024 para estar lá presente no almoço”, contou.

A tensão aumentou posteriormente com a organização da festa surpresa de aniversário de Fábio. O jovem explicou que a irmã queria uma celebração com vários luxos, algo com que não se identificava. “Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa simples e humilde, não preciso nada disso, não quero nada disso”, afirmou.

Dois dias antes da festa, uma das parcerias acabou por ser cancelada. Fábio e Liliana deslocaram-se ao estabelecimento e, segundo o relato do ex-concorrente, ficaram a saber que a irmã tinha tentado impedir a parceria, tendo alegadamente “ido dizer mil e uma coisas más sobre nós, a pedir para não fazer parceria e até para nem sequer nos vender as coisas”.

A situação acabou por levar ao corte de relações entre os irmãos. Fábio acusa a irmã de ter tentado prejudicar a festa e de falar mal dele pelas costas. No final, deixou claro que não pretende reatar o contacto: “Ela bloqueou-me no Instagram, não fui eu. (…) segui a minha vida, não quero mais contacto com ela.

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