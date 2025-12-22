Assim que chega a estúdio, Fábio ouve o que não queria. E há quem mencione Zé, ex-noivo de Liliana

Fábio foi o concorrente expulso da gala do «Secret Story» e assim vai passar o Natal em casa, longe de Liliana.

Fábio foi o concorrente expulso do Secret Story – Casa dos Segredos e, já em estúdio, teve de ouvir as análises e críticas dos comentadores ao seu percurso no jogo. Um dos mais duros foi Flávio Furtado, que não poupou palavras ao avaliar a prestação do agora ex-concorrente.

“Tu deste duas coisas a este jogo: despesa à casa e amor à Liliana. De resto, esqueceste-te que entraste sozinho e que estavam em jogo 250 mil euros”, começou por afirmar o comentador. Flávio Furtado considerou ainda que Fábio acabou por viver mais o jogo da namorada do que o seu próprio. “Foste atrás do que a Liliana queria que fizesses e, a partir de um momento, viveste mais o jogo da Liliana”, acrescentou.

O comentador aproveitou também o momento para se pronunciar sobre a reação pouco entusiástica do público em estúdio ao passaporte para a final conquistado por Liliana. “O que eu vi acontecer aqui em estúdio foi uma coisa feia. Isto é um jogo”, afirmou, lembrando que todos os concorrentes têm família fora da casa.

“Eu posso não me identificar com a Liliana. A Liliana fez coisas que vão contra os meus princípios e valores, mas eu não estou errado e a Liliana também não. Em suma, foi um jogo, teve sorte e ganhou o passaporte. Se é merecido? Eu acho que é, tal como seria para outros”, concluiu.

Enquanto Flávio Furtado falava, ouviu-se ainda uma voz no estúdio a gritar: “O Zé também tem família”, numa clara alusão a Zé Andrade, ex-noivo de Liliana, que foi deixado durante o reality show, depois de a concorrente se envolver com Fábio dentro da casa mais vigiada do País.

