Exclusivo: Liliana esteve perto de desistir do Secret Story e Fábio explica porquê

  Dois às 10
  Há 1h e 1min

A revelação foi feita durante a entrevista de Fábio no programa «Dois às 10».

Liliana foi uma das concorrentes mais criticadas no início do Secret Story depois de ter decidido terminar o noivado para viver uma relação com Fábio dentro da casa. A pressão sentiu-se não só fora, mas também dentro do jogo, ao ponto de a própria ter sentido falta de apoio da família num momento particularmente sensível: o seu aniversário.

No Dois às 10, já fora da casa, Fábio revelou que a namorada ficou profundamente abalada por não ter recebido qualquer mensagem da família nessa data especial. “Ela esteve perto de desistir por causa disso e eu estive a tentar fazer o papel de apoio, porque ela queria perceber o que se estava a passar”, contou o ex-concorrente.

Mais tarde, Liliana acabou por receber uma carta dos pais, mas, segundo Fábio, o conteúdo não trouxe o conforto que ela precisava. “O problema é que a carta foi bem escrita, mas deixou muita coisa em aberto”, explicou, acrescentando que até na recente visita da mãe ao estúdio algumas questões ficaram por esclarecer.

Para Fábio, a ausência de uma mensagem clara teve um impacto forte no estado emocional da companheira. “Para uma pessoa que está lá dentro, sem qualquer feedback cá de fora, era importante ouvir: ‘Ok, filha, até podes ter errado, mas estamos ao teu lado’. Quando as coisas são deixadas em aberto, a rapariga não sabe onde se agarrar”, desabafou.

No Dois às 10, Fábio acabou assim por comentar a forma como Liliana viveu a falta de apoio familiar ao longo do jogo e revelou que esse foi um dos momentos mais difíceis que a namorada enfrentou dentro da casa mais vigiada do país.

