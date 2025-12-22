Expulso do «Secret Story», Fábio descobre 'traição': «Se eu tivesse sabido das coisas antes...»

  Dois às 10
  • Há 2h e 16min

Fábio, o concorrente expulso do Secret Story, já reagiu ao facto de Zé, ex-noivo de Liliana, estar próximo de alguns ex-colegas de casa.

Fábio foi o concorrente expulso da gala deste domingo. Na manhã desta segunda-feira, 22 de dezembro, marcou presença no programa Dois às 10, onde esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, revelando como se sente após a saída e abordando a polémica em torno de Zé, ex-noivo de Liliana.

O ex-concorrente começou por garantir que está tranquilo quanto a um eventual encontro com Zé, afastando qualquer clima de ameaça ou confronto. Fábio explicou que não vê motivos para não cumprimentar o ex-noivo da companheira e revelou até que incentiva Liliana a esclarecer a situação pendente entre ambos.

Ainda assim, deixou claro que há limites bem definidos. Apesar de admitir um cumprimento cordial, recusa qualquer tipo de proximidade maior, nomeadamente abraços, sobretudo depois daquilo que considera ter sido uma verdadeira “traição”.

Segundo Fábio, a maior desilusão não está relacionada com Zé, mas sim com pessoas que considerava suas amigas. O ex-concorrente explicou que ficou magoado ao perceber que, fora da casa, alguns amigos próximos passaram a conviver com Zé e, alegadamente, a falar mal dele.

“Se eu tivesse sabido das coisas antes, a minha entrada na gala teria sido diferente. Primeiro o facto de eles supostamente serem meus amigos, o Dylan e o Rui, e agora andam com ele e a falar mal de mim, supostamente”, afirmou, visivelmente desapontado.

Apesar do ambiente tenso, Fábio garante sair da experiência de cabeça erguida, consciente das suas escolhas e preparado para enfrentar os próximos desafios longe da casa e das polémicas que continuam a marcar esta edição.

