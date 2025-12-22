Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'

Fora da casa do Secret Story – Casa dos Segredos, Fábio começa agora a perceber a dimensão real do jogo… e há uma descoberta que o deixou verdadeiramente em choque. Mais do que a exposição mediática de Zé Andrade, ex-noivo de Liliana, foi o forte apoio do público a Pedro que apanhou o ex-concorrente completamente desprevenido.

Durante a conversa em estúdio, Fábio confessou não ter noção do que se estava a passar cá fora enquanto esteve fechado na casa mais vigiada do País. “Não sabia o que se estava a passar cá fora”, admitiu, visivelmente surpreendido ao perceber que Pedro continua a reunir uma base sólida de apoiantes.

O agora ex-concorrente foi ainda mais longe e mostrou-se crítico em relação a esse apoio. “As pessoas têm de o julgar. Não podem apoiar um ‘monstro’”, atirou, deixando clara a sua indignação perante aquilo que considera comportamentos condenáveis dentro do jogo.

Ao longo da entrevista, Fábio falou também de vários temas que marcaram a sua passagem pelo reality show, desde a relação com Liliana até aos triângulos amorosos que deram que falar. Sobre Marisa e Pedro, recordou: “Ao fim de um mês, o Leandro já estava a carregar”, numa clara referência às dinâmicas criadas dentro da casa.

Fábio acabou ainda por abordar o futuro da relação com Liliana fora do programa, admitindo receios quanto ao impacto do mundo real e às revelações que ambos ainda vão enfrentar. O ex-concorrente acredita mesmo que Liliana “não está à espera do que vai encontrar cá fora”, depois de tudo o que aconteceu durante o jogo.

Entre desabafos, críticas e revelações inéditas, uma coisa ficou clara: sair do Secret Story está a ser quase tão intenso para Fábio como viver dentro da casa — e a reação do público a Pedro foi, sem dúvida, o maior choque de todos.