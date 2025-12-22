Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:36

Fora da casa do «Secret Story», Fábio começa agora a perceber tudo o que se passou cá fora durante os meses em que esteve isolado — e há uma realidade que o deixou completamente surpreendido.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Fora da casa do Secret Story – Casa dos Segredos, Fábio começa agora a perceber a dimensão real do jogo… e há uma descoberta que o deixou verdadeiramente em choque. Mais do que a exposição mediática de Zé Andrade, ex-noivo de Liliana, foi o forte apoio do público a Pedro que apanhou o ex-concorrente completamente desprevenido.

Durante a conversa em estúdio, Fábio confessou não ter noção do que se estava a passar cá fora enquanto esteve fechado na casa mais vigiada do País. “Não sabia o que se estava a passar cá fora”, admitiu, visivelmente surpreendido ao perceber que Pedro continua a reunir uma base sólida de apoiantes.

O agora ex-concorrente foi ainda mais longe e mostrou-se crítico em relação a esse apoio. “As pessoas têm de o julgar. Não podem apoiar um ‘monstro’”, atirou, deixando clara a sua indignação perante aquilo que considera comportamentos condenáveis dentro do jogo.

Ao longo da entrevista, Fábio falou também de vários temas que marcaram a sua passagem pelo reality show, desde a relação com Liliana até aos triângulos amorosos que deram que falar. Sobre Marisa e Pedro, recordou: “Ao fim de um mês, o Leandro já estava a carregar”, numa clara referência às dinâmicas criadas dentro da casa.

Fábio acabou ainda por abordar o futuro da relação com Liliana fora do programa, admitindo receios quanto ao impacto do mundo real e às revelações que ambos ainda vão enfrentar. O ex-concorrente acredita mesmo que Liliana “não está à espera do que vai encontrar cá fora”, depois de tudo o que aconteceu durante o jogo.

Entre desabafos, críticas e revelações inéditas, uma coisa ficou clara: sair do Secret Story está a ser quase tão intenso para Fábio como viver dentro da casa — e a reação do público a Pedro foi, sem dúvida, o maior choque de todos.

Temas: Secret Story Fabio Liliana Ze Dois às 10

RELACIONADOS

Assim que chega a estúdio, Fábio ouve o que não queria. E há quem mencione Zé, ex-noivo de Liliana

Secret Story: Esta foi a pergunta de Liliana que a mãe preferiu não responder

A Não Perder

Este aquecedor de mãos magnético aquece em 3 segundos e está a 11€ em vez de 26€

Há 29 min

Não precisa de aquecedor para manter a casa quente. Estes são os truques que não aumentam a fatura da luz

Há 44 min

Exclusivo: Liliana esteve perto de desistir do Secret Story e Fábio explica porquê

Há 1h e 4min

Expulso do «Secret Story», Fábio descobre 'traição': «Se eu tivesse sabido das coisas antes...»

Há 2h e 20min

Air fryer com cesta extra larga e 10 programas desce de 152€ para 90€

Hoje às 11:27

Assim que chega a estúdio, Fábio ouve o que não queria. E há quem mencione Zé, ex-noivo de Liliana

Hoje às 09:18

O comentário de Joana que valeu uma ovação do público no estúdio do «Secret Story»

Hoje às 08:51
MAIS

Mais Vistos

Fora do «Secret Story», Fábio mostra-se em choque com descoberta: «Não sabia o que se estava a passar cá fora»

Hoje às 11:23

Cristina Ferreira revela reação inesperada de Fábio ao chegar a estúdio, após expulsão do «Secret Story»

Hoje às 10:04

Fábio ouve comentadores falarem de Zé, ex-noivo de Liliana, e reage assim

Hoje às 10:23

Fábio fala de Zé e arrasa ex-concorrentes: «Especialmente depois do que eu soube ontem»

Hoje às 11:58

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

Hoje às 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

Ontem às 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez, 12:52

Este arroz-doce esconde um ingrediente secreto. E vai fazê-lo esquecer todos os outros que já provou

19 dez, 16:00

Fora do Estúdio

Assim que chega a estúdio, Fábio ouve o que não queria. E há quem mencione Zé, ex-noivo de Liliana

Hoje às 09:18

O comentário de Joana que valeu uma ovação do público no estúdio do «Secret Story»

Hoje às 08:51

Secret Story: Esta foi a pergunta de Liliana que a mãe preferiu não responder

Hoje às 08:37

No hospital, Nuno Markl faz revelação que está a emocionar os fãs: «Muita força»

Ontem às 14:23

Fotos

Este aquecedor de mãos magnético aquece em 3 segundos e está a 11€ em vez de 26€

Há 29 min

Não precisa de aquecedor para manter a casa quente. Estes são os truques que não aumentam a fatura da luz

Há 44 min

Exclusivo: Liliana esteve perto de desistir do Secret Story e Fábio explica porquê

Há 1h e 4min

Expulso do «Secret Story», Fábio descobre 'traição': «Se eu tivesse sabido das coisas antes...»

Há 2h e 20min