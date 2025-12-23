Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer

Um momento de grande emoção vivido logo após a expulsão do «Secret Story».

A chegada de Fábio ao estúdio do Secret Story, após a sua expulsão, foi marcada por uma emoção difícil de esconder. Logo no início da conversa, Cristina Ferreira fez questão de revelar um pormenor que não passou despercebido a quem estava mais atento: o ex-concorrente estava visivelmente nervoso, ao ponto de tremer.

O momento tornou-se ainda mais intenso quando Fábio se apercebeu da presença da família em estúdio. O reencontro teve um significado especial, sobretudo por causa do irmão, que vive nos Açores e que Fábio ainda não tinha conseguido ver ao longo deste ano. Uma presença discreta, mas carregada de emoção, que acabou por desarmar o ex-concorrente.

Sem conseguir esconder o nervosismo, Fábio confessou: «Estar a vê-lo ali já me está a fazer uma comichãozinha», deixando claro o impacto que aquele reencontro estava a ter em si, depois de meses de isolamento na casa mais vigiada do País.

Agora, longe do jogo e das tensões do Secret Story, Fábio garante que os próximos dias serão dedicados ao essencial. Os planos passam por aproveitar o Natal, descansar e, acima de tudo, estar junto da família, recuperando o tempo perdido longe de quem lhe é mais próximo.

