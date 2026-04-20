João não se cala perante Flávio Furtado e dá resposta que merece aplausos do público

Outra figura dos reality shows trabalha no mesmo espaço que Ana serve em lingerie: descubra quem é

A polémica em torno da atitude de João, ex-concorrente do “Secret Story”, continua a dar que falar e o próprio decidiu agora reagir às críticas de Flávio Furtado.

Em causa está o momento em que foi revelado que Eva mantinha uma relação com Diogo, situação em que João não esteve inicialmente ao lado da concorrente, o que gerou comentários em estúdio. Perante isso, o ex-participante defendeu-se e explicou a sua postura.

“Cá fora, na vida, quando nos chateamos com alguém, vamos para casa, pensamos, digerimos e depois resolvemos. É impossível pedir a alguém que é desiludido que, no momento a seguir, esteja lá de coração aberto”, começou por dizer.

Ainda assim, João fez questão de sublinhar que não se afastou por completo: “O que é certo é que, no próprio dia à noite, ou no dia a seguir, eu estive lá.” O ex-concorrente reforçou também que o contexto dentro da casa intensifica tudo: “Numa casa, os sentimentos são vividos com outra intensidade.”

Flávio acabou por responder ao ex-concorrente: “Eu já lá estive… e antes de ti." João terminou a sua intervenção com: "Então se calhar devia haver mais empatia.”

Já Flávio Furtado não deixou a crítica sem resposta e defendeu o seu papel enquanto comentador: “Eu sou o comentador que dá atenção aos concorrentes. Se estou aqui, a eles o devo. E este tipo de debate, que para algumas pessoas são discussões, são manifestações de opiniões.”