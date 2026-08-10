Registo raro. Ex-concorrente do Secret Story mostra Flávio Furtado ao lado do namorado

  • Dois às 10
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Flávio Furtado celebrou o aniversário rodeado de amigos e numa noite muito especial.

O comentador das galas do Secret Story fez anos há alguns dias, mas estava a viajar e só agora conseguiu reunir as pessoas mais próximas para assinalar a data. "Fiz anos há alguns dias, mas estava a viajar. Ontem foi, finalmente, noite de reunir os amigos, matar saudades e celebrar juntos", escreveu nas redes sociais, ao partilhar alguns registos da festa branca.

Entre os convidados esteve João Ricardo, que também mostrou vários momentos da celebração. Numa das fotografias, surge ao lado de Flávio Furtado e de Válter, o namorado do comentador.

A vida amorosa de Flávio Furtado tem sido mantida com alguma discrição. O comentador já assumiu publicamente que está numa relação, numa entrevista concedida a Maria Cerqueira Gomes.

Mais tarde, foi Bruna Gomes quem acabou por fazer uma referência ao namorado de Flávio durante um episódio do seu podcast. Na altura, ao imaginar um eventual encontro romântico, questionou o comentador: "E tu, se fosses marcar um date hoje? Tu tens o Válter, mas imagina se não tivesses, onde é que seria assim um lugar?"

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Válter é, aliás, um rosto que surge com frequência nas partilhas de Flávio Furtado nas redes sociais, entre momentos passados com amigos e familiares.

Agora, foi a festa de aniversário que voltou a reunir o casal com alguns dos amigos mais próximos do comentador, numa noite marcada pela descontração e pela celebração.

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Temas: Secret Story Flávio Furtado Dois às 10 TVI
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