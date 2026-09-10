Ex-concorrente do ‘Secret Story’ anuncia gravidez da namorada 22 anos mais nova

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Sandro Fernandes está prestes a ser pai novamente e não podia estar mais feliz. O ex-concorrente do Secret Story 9 – Casa dos Segredos recorreu esta quarta-feira às redes sociais para anunciar a chegada de mais um bebé.

«O nosso bebé está a caminho e nós estamos super felizes 😍🥰🥹», revelou Sandro, numa publicação acompanhada por um vídeo onde é possível ver a já proeminente barriga de grávida da companheira, Nádia Sousa.

A novidade surge depois de Sandro ter vivido uma intensa passagem pelo reality show da TVI. Durante a participação, o ex-concorrente falou abertamente sobre a relação com Nádia, que é mais nova.

Na altura da saída de Sandro da casa, Nádia deixou-lhe uma mensagem especial nas redes sociais e destacou a ligação entre os dois. «O Sandro é resiliente, perspicaz e tem-me ensinado muito. Nele encontrei um amigo, confidente e companheiro», escreveu.

A jovem, de 22 anos, fez ainda questão de esclarecer que a diferença de idades não é o motivo que a une ao companheiro. «Não, eu não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho. Estou com ele pela pessoa que é», afirmou.

Agora, o casal prepara-se para viver uma nova etapa a dois, com a chegada do bebé, numa fase que Sandro não esconde estar a viver com enorme felicidade.

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Temas: Secret Story Gravidez Dois às 10 Sandro Fernandes
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