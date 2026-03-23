Fora do Secret Story, Hélder explica o que o levou a mudar a cor dos olhos: «É uma cirurgia arriscada»

Depois de abandonar a casa do Secret Story 10, Hélder esteve no programa Dois às 10 e esclareceu uma das mudanças mais comentadas da sua imagem. O ex-concorrente revelou o que o levou a alterar a cor dos olhos, assumindo tratar-se de uma decisão antiga e não isenta de riscos.

Depois de ser expulso do Secret Story 10, Hélder marcou presença no programa Dois às 10 e revelou um detalhe que não passou despercebido aos espectadores: a mudança da cor dos olhos, que era o seu segredo dentro do programa.

À conversa com os apresentadores, o ex-concorrente explicou que esta decisão tem raízes antigas e está ligada à sua forma de ver a estética e a imagem pessoal. “Vem da minha infância. Sou uma pessoa muito vaidosa e preocupada com a minha estética e sempre tive esta ânsia de querer mudar a cor dos olhos”, começou por contar.

Determinando a concretizar esse desejo, Hélder revelou que viajou até ao Mónaco para realizar a intervenção — uma escolha que não foi isenta de riscos. “Fui ao Mónaco fazer a cirurgia, uma cirurgia arriscada e cara. Eu sou um pouco louco e havia o risco de ficar cego”, admitiu.

O antigo participante explicou ainda que, antes da operação, tinha olhos castanhos com alguns tons de verde, mas que não se destacavam. “Era castanho que não chamava a atenção e agora sim chama”, afirmou, mostrando-se satisfeito com o resultado. Sem esconder a sua personalidade, Hélder reforçou que gosta de se diferenciar: “Não gosto de ser igual à normalidade”.

Hélder desfaz assim a dúvida em relação ao seu segredo.