Após o Secret Story, Hugo revela mensagem que recebeu da pessoa especial que deixou fora do programa

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A saída de Hugo do “Secret Story” trouxe à tona um dos temas mais delicados da sua participação: a pessoa que deixou cá fora.

Dentro da casa, o ex-concorrente assumiu que tinha sentimentos por alguém, mesmo enquanto se aproximava de Sara — uma situação que gerou dúvidas e críticas. Agora, já fora do jogo, explica-se. “Eu deixei claro que não tinha uma relação. Disse que tinha sentimentos por uma pessoa, mas isso não me impede de criar relações com outra pessoa”, começou por esclarecer.

Hugo revela que a história com essa pessoa não ficou totalmente fechada antes da sua entrada no reality show: “Nós tínhamos terminado. A última conversa que tivemos, essa pessoa ligou-me, disse que me ia apoiar, que continuava a gostar de mim… e eu também disse que gosto muito de ti. Não te preocupes, a relação terminou, mas eu disse um ‘até já’.”

Agora, cá fora, a vontade é retomar o contacto — apesar de nem tudo estar a ser simples."Eu tenho intenções de falar com essa pessoa”, garante, revelando que já tentou ligar… sem sucesso: “Já liguei, mas não atendeu, era tarde.”

Ainda assim, há sinais que lhe dão esperança. “Tinha uma mensagem dela que dizia que, mesmo após isto tudo, está cheia de saudades minhas.”

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Consciente da intensidade da experiência, Hugo mostra-se compreensivo com o outro lado: “Sei a pessoa que sou, ela conhece-me. Foi um mês e meio intenso.”

E, apesar de não garantir um futuro amoroso, não esconde o impacto que essa pessoa tem na sua vida: “Não digo que seja numa situação amorosa, mas ela traz o melhor de mim.”

 

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